نائب وزير الإسكان يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمود معتز، معاون المشرف على مكتب الوزير، والمهندس هانى مصباح، مدير مكتب المشرف على مكتب الوزير، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باللجنة الانتخابية بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

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وتفقد المشرف على مكتب الوزير، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير العمل بالمقار الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم تخصيصها للعاملين والموظفين الحكوميين بالعاصمة، مؤكدًا أن المشاركة الكثيفة من العاملين والموظفين الحكوميين فى الانتخابات الرئاسية، هو خير دليل على الوعى السياسى والحضارى للشعب المصري، وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية.



وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع المسئولين فى أجهزة المدن الجديدة، يواصلون العمل على مدار الساعة، من أجل توفير البيئة الملائمة للمواطنين، لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية في يسر وسهولة، حتى يخرج هذا المشهد الانتخابي بأبهى صورة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.