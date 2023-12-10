الأحد 10 ديسمبر 2023
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الإسكان: رؤساء أجهزة المدن الجديدة يتفقدون مقار الانتخابات الرئاسية ويُدلون بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

تفقد رؤساء عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي الأجهزة، مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمدنهم، للاطمئنان على الخدمات اللوجيستية المختلفة بالعملية الانتخابية بالمدن الجديدة،، كما أدلوا بأصواتهم بالانتخابات، وحثوا المواطنين على المشاركة بها.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة، المقار الانتخابية المخصصة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالمدينة، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتقديم كافة أوجه الدعم للتيسير على المواطنين.


وتفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مقار اللجان الانتخابية بمدينة دمياط الجديدة حيث يوجد بالمدينة 4 لجان لسكان المدينة، ولجنتان للمغتربين مقسمة بأحياء المدينة.
واطمأن رئيس جهاز دمياط الجديدة، على سير العملية الانتخابية، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم، واستمرار المتابعة على مدار الساعة.
وأدلى المهندس محمد خلف الله، بصوته الانتخابى بلجنة المغتربين بالمعهد الفنى التجارى، مشيرًا إلى أن المشاركة الانتخابية واجب وطنى، وحق دستورى،  مطالبًا الجميع بالمشاركة الإيجابية بالمشهد الانتخابى لإظهار وعى ووحدة الشعب المصرى.
وتفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، صباح اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام، ويخوضها 4 مرشحين.

وأدلى رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بصوته بإحدى اللجان بالانتخابات الرئاسية 2024، كما كلّف قيادات الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات، وتوفير التجهيزات اللازمة،، لتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحتهم.
وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفي، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، سير العملية الانتخابية بالمدينة، حيث تفقد لجنة فرز الأصوات بمقر نادي اللعبة الواحدة بالمدينة، وعددًا من اللجان الأخرى، وأدلى بصوته  بإحدى اللجان.
وحث رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، المواطنين بالمدينة، والعاملين بالجهاز على المشاركة في الانتخابات، وتشجيع أسرهم على المشاركة، باعتبارها واجبا وطنيا.
وتفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز المقار الانتخابية بالمدينة، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة والإدارات التنفيذية بالمدينة، حيث شملت الجولة المرور على 3 لجان مختلفة بالمدينة،  وهي(مدرسة نجيب محفوظ، ومدرسة الفردوس، ومدرسة طه حسين ).
وأشار إلى أنه كان تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر طفايات الحريق، ومصدر كهرباء احتياطي.
كما وجه رئيس الجهاز، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للإدارات التنفيذية، لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات في محيط اللجان، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وأماكن الانتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان  مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بالمدينة، وتقديم كافة أوجه الدعم الكامل للعملية الانتخابية، لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.
كما أكد المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية، وتذليل أي معوقات من شأنها أن تعكر سير العملية الانتخابية، مناشدًا المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

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