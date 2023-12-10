الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يصعد للمركز الثالث بفوز على ألميريا

الدوري الإسباني، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا هاما على ضيفه ألميريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، بالعاصمة مدريد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

تقدم فريق أتلتيكو مدريد بهدف مبكر من توقيع أنطوان جريزمان، إلا أن الحكم ريكاردو دي بيرجوس ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قبل أن ينجح الإسباني ألفارو موراتا من تسجيل هدف أتلتيكو الأول بالدقيقة 17.

ونجح أتلتيكو مدريد في مضاعفة النتيجة بعد 5 دقائق بعدما أحرز الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني عند الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بثنائية نظيفة.

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وفي الشوط الثاني نجح الضيوف فريق ألميريا في تقليص الفارق بهدف عن طريق ليو بابتيستاو بحلول الدقيقة 62، ليضفي بعض الإثارة على بقية دقائق اللقاء، إلا أن أتلتيكو حافظ على تقدمه حتى النهاية.

بتلك النتيجة يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 34 نقطة، ويرتقي للمركز الثالث قبل برشلونة، بفارق الأهداف، في حين توقف رصيد ألميريا عند 4 نقاط في ذيل جدول الترتيب.

ريال مدريد يسقط أمام بيتيس

وكان فريق ريال مدريد سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا، في معقل الأخير "بينتو فيامارين".

وسجل لريال مدريد جود بيلينجهام في الدقيقة 53، بينما سجل أيتور روبيال لبيتيس في الدقيقة 66.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع.