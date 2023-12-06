إصابة مدافع برشلونة بكسر في الفك بسبب كدمة بمباراة أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة، تعرض للإصابة بكسر في الفك، نتيجة تلقيه ضربة في مباراة أتلتيكو مدريد بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن أراوخو تلقى ضربة في المباراة الماضية التي انتهت بفوز برشلونة (1-0) على أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

وأضاف الصحيفة أنه بالرغم من أن المدافع الأوروجواياني أكمل اللقاء بشكل طبيعي، فإنه شعر بآلام في الوجه بعدها، ليتضح أن الضربة التي تلقاها في مواجهة أتلتيكو أحدثت له كسرا في الفك، مؤكدة أن الكسر طفيف، ولن يتسبب في ابتعاد اللاعب عن المباريات.

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كما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب قد يرتدي قناعا حتى تعافيه من الإصابة.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يقترب بشدة من التعاقد مع الألماني ألموجيرا كابار لاعب ناشئي فريق بوروسيا دورتموند.

مفاوضات برشلونة مع ألموجيرا كابار

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة للغاية، على الرغم من أن صاحب الـ 17 عاما، لديه شكوك رياضية حالت دون توقيع الصفقة حتى الآن مع برشلونة.

ويوجه الجهاز الفني للبارسا، أنظاره نحو اللاعب الشاب منذ عدة أشهر، وبدأت الاتصالات معه في الصيف، لكن بعد كأس العالم تحت 17 عاما، تقدمت المفاوضات بشكل كبير.

ويرتبط ألموجيرا كابار بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2025، ولكن يمكنه أن يغادر الفريق الألماني، مقابل مبلغ مالي بسيط.

ومع ذلك، يعد العائق الرئيسي في الصفقة، هو أن اللاعب يطالب بالحصول على دور كبير في الفريق الأول لنادي برشلونة، حيث يرغب في المشاركة والتدريب بانتظام تحت قيادة المدرب تشافي.

برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم فياريال

جدد نادي برشلونة اهتمامه بضم لاعب وسط جديد، خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم أليكس باينا، لاعب وسط فياريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الوضع المالي للفريق الكتالوني حال دون ذلك.

ويحظى باينا بإعجاب كبير من قبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حيث يناسب اللاعب طريقة لعب البارسا، ويجيد التمرير القصير والتمريرات البينية المميزة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة جدد اهتمامه بضم باينا، مشيرة إلى أن البلوجرانا قد يدفع ما بين 20 إلى 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني.

ومع ذلك، أوضح التقرير، أن الصفقة تبدو معقدة للغاية، لأن اللاعب يمتلك عقدًا حتى صيف 2028، وبشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو، لا يمكن للبارسا تحمله حاليًا.

ويجيد باينا شغل عدة مراكز في خط الوسط، ما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام.

وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان برشلونة سيلجأ للتعاقد مع باينا، أم سيبحث عن هدف آخر بتكلفة أقل.