السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

تفاصيل عرض ريال مدريد الأخير لحسم صفقة مبابي

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو

كشف موقع "ريليفو" الإسباني، اليوم السبت، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 مع بند يتيح له التمديد حتى يونيو 2025.

لكن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قال الصيف الماضي إنه لا يريد تفعيل هذا البند، ما يعني رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

عرض ريال مدريد الأخير لضم مبابي

وأكد الموقع أن ريال مدريد يعد عرضا لتقديمه للنجم مبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.

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ويحق لنادي ريال مدريد أو أي ناد آخر التفاوض مع مبابي دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل، مع تبقي 6 أشهر على نهاية العقد بين الطرفين.

وأشار "ريليفو" إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائما التعاقد مع مبابي في 2024، ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.

وأكد الموقع على أن ريال مدريد يحاول التوقيع مع مبابي للمرة الأخيرة، بعد فشل التعاقد معه في 2021 و2022.

وأوضح تقرير الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب جدا بكيليان مبابي، ولم يرغب أبدًا في إغلاق الباب نهائيًا أمام التعاقد معه.

ورغم جدية ريال مدريد في التعاقد مع مبابي إلا أن "ريليفو" قال إن الميرنجي لن يدخل في لعبة الشائعات والصبر كما حدث سابقًا.

وقال الموقع: "إذا كان مبابي لا يزال لديه حلم اللعب لصفوف ريال مدريد فسيتعين عليه إثبات ذلك من خلال التوقيع بسرعة".

وأضاف: "لا توجد مطالبات في غير محلها أو تسريبات غير ضرورية".

وأوضح أن فكرة إدارة ريال مدريد تتمثل في تقديم عرض لكيليان مبابي يكفي لإقناعه.

وختم الموقع تقريره بالقول إن ريال مدريد لن ينتظر مبابي حتى النهاية، ولذلك، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اللاعب إذا أراد اللعب في سانتياغو برنابيو.

وكان مبابي قريبا من الانتقال لفريق ريال مدريد في 2022 في صفقة انتقال حر، لكن باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.

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