الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

فرقاطة فرنسية تسقط مسيرتين في البحر الأحمر

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أفادت شبكة « I24NEWS» ، اليوم الأحد، بأن فرقاطة فرنسية استهدفت مسيّرتين في البحر الأحمر، بعد إطلاقهما تجاهها، وذلك على خلفية تهديد الحوثيين بعرقلة السفن المتجهة إلى إسرائيل.

 

منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

 أعلنت جماعة الحوثي، أمس السبت، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وفي وقت سابق من أمس السبت أيضا، صرّح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بأن إسرائيل ستقوم بالرد عسكريا على هجمات الحوثيين في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد "أنصار الله".

Advertisements

واستطرد بيان الحوثي: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

 

حماس ترحب بمنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

من جانبها، أعلنت حركة حماس ترحيبها بالبيان الذي أصدرته جماعة الحوثيين باليمن الخاص بمنع مرور السفن الإسرائيلية، وكل السفن المتجهة إلى إسرائيل ومن أي جنسية كانت، وذلك في حال لم تدخل إلى قطاع غزة حاجته من المواد الغذائية والدواء.

وأكدت حماس في بيان صحفي: "نثمّن قرار الإخوة في اليمن الشقيق منع مرور السفن الصهيونية، وكل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".

 

قرار شجاع وجريء ضد العدوان الصهيوأمريكي

ووصفت الحركة الفلسطينية القرار اليمني بالشجاع والجريء ضدّ العدوان "الصهيوأمريكي "، وقالت حماس: "نعدّه قرارا شجاعا وجريئا ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضد العدوان الصهيوأمريكي الذي يُمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يوما".

 

كسر الحصار عن غزة

وأضافت حماس: "ندعو دولنا العربية والإسلامية إلى تفعيل كل مقدراتهم وإمكانياتهم، انطلاقا من مسئولياتهم التاريخية، ومنطلق النخوة والشهامة، للتحرّك نحو كسر الحصار عن غزة، ومنع استمرار المجازر وحرب التجويع والتعطيش ووقف العدوان النازي الذي يرتكبه الاحتلال بدعم أمريكي".

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية توعدت باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

أول تعليق من حركة حماس علي الإضراب العالمي الشامل بشأن قطاع غزة

إطلاق 15 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات الاحتلال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحر الأحمر فرنسا الحوثيين جماعة الحوثى جماعة انصار الله البحرية الفرنسية

مواد متعلقة

حماس تعلق على بيان الحوثيين بمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

بصواريخ كروز، سر استهداف الحوثيين لـ إيلات

اتساع دائرة الحرب الإقليمية يلوح بالأفق.. البحر الأحمر يتحول إلى ساحات للمواجهة.. والعدوان على غزة يشعل الأوضاع بالمنطقة

البنتاجون: سنتحرك ضد الحوثيين في الوقت والمكان الذي نختارهما

الأكثر قراءة

نصر مبين، أبو عبيدة يعلن أخبارا سارة عن هزائم إسرائيل في غزة

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا عاجلا مع موقع صحيح مصر ويقدم بلاغا للنائب العام

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز ينتزع نقطة ثمينة بتعادل أمام صن داونز

العثور علي جثة طفل مقتول بجوار مرور المعادي الجديدة

الانتخابات الرئاسية 2024، رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة للمواطنين

تراجع سعر شراء اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

الكونفيدرالية الأفريقية، أبو سليم الليبي يواصل مطاردة الزمالك بالفوز على سوار الغيني

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتهالات وأناشيد دينية وتنورة، أجواء مميزة أمام لجنة انتخابات بالجمالية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

نقابة الصحفيين تعلن عن مسابقة مصر٢٠٢٣ لأفضل صورة صحفية

عروس غزة، فلسطينية تنعي عريسها الشهيد وتحمل حذاءه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

تراجع سعر شراء اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة فى 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب المركب فى المنام وعلاقته بكثرة الأزمات والتخبطات

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

تفسير حلم تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بنقص الأمان والحماية

المزيد
الجريدة الرسمية