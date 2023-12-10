رئيس الوزراء بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة: نبنى لأولادنا وأحفادنا تاريخا كبيرا

الانتخابات الرئاسية 2024، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

انتخاب رئيس الجمهورية

وقال "مدبولي":"سعيد جدا إني أمارس حقي الدستوري كمواطن مصري في انتخاب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة من 2024 الي 2030، ومصدر سعادة اَخر أننا موجودين في العاصمة الإدارية وأمارس حقي الانتخابي منها".



الإنجاز العظيم لمصر

وأضاف:"علشان كلنا نبقى حاسين بهذا الإنجاز العظيم أن العاصمة الادارية منذ 6 سنوات لم يكن أكثر من خرائط وكنا لسه بنبدأ بدايات وضع أول خطوات تنفيذية في المشروع الحلم لمصر كلها، والنهاردة بقى أمر واقع، ويشارك اَلاف من المصريين في العرس الانتخابي بإحدي لجان العاصمة".



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عنوان مصر

وتابع:" العاصمة الإدارية الجديدة عنوان مصر المستقبل نبنبي لأولادنا وأحفادنا تاريخ كبير جديد بنسطره بأيادينا وبجهدنا في هذا الشأن"

رسالة مدبولي للشعب

وواصل:"أقول للشعب المصري لازم نمارس حقنا الانتخابي بصورة إيجابية وجدية ولازم نعبر علي أن هذا الشعب حريص علي ممارسة حقه الدستوري، حتى ننقل صورة حضارية للعالم كله".



وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.



وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.