محافظ الغربية يتابع سير العملية الانتخابية من خلال الجولات الميدانية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، لجان الانتخابات الرئاسية، فور انطلاق عملية الاقتراع بمركزي طنطا وكفر الزيات

وجاء ذلك لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم، للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتابع رحمي سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان (لجنة المغتربين بمحطة قطار سكك حديد طنطا، اللجنة الانتخابية بالمعهد الديني الأحمدي بطنطا،لجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولى الابتدائية، لجنة المغتربين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا شونة دفرة، لجنة المغتربين بمبنى رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، لجنة المغتربين بهدسة ري قبلي كفر الزيات).

Advertisements

وأكد محافظ الغربية أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة حتي نهاية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب من خلال الجولات الميدانية ومن خلال المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة كافة الأجواء الانتخابية بداية من فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأشار المحافظ إلى توافر الإمكانيات غير المسبوقة داخل المركز لكونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، وهو الذي يساهم في الوقوف اللحظي على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، فضلًا عن تذليل أي معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول من خلال ربطه بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة، علاوة على ربطه بباقي المحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وأشاد محافظ الغربية بوعى المواطنين الذى ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.



الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد قام على مدار الايام الماضية بجولات لتفقد التجهيزات في 693 لجنة بينهم 16 لجنة للمغتربين.والتجهيزات بـ12 لجنة عامة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في مراكز المحافظة سواء من خلال الجولات الميدانية أو من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ وأشار إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي أطلقت حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين؛ للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

وأوضح أن هذه الحملة أتت في إطار سلسلة من الحملات واللقاءات والندوات التي قامت بها المحافظة لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية،وبين أن الحملة التوعوية عبر ملصقات تم لصقها في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال الشباب في الأماكن العامة وأرجاء المحافظة لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.