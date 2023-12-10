جهاز مدينة 6 أكتوبر ينظم ورش تدريبية لبناء قدرات العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية

نظم جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بالتعاون مع مكتب كومنينوس مصر للاستشارات ومكتب اتكنز الإنجليزي عددًا من الورش التدريبية المتخصصة في بناء قدرات العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على رفع كفاءة موظفيها بما يتواكب مع الاستدلال الأمثل للموارد والتغيرات البيئية والمناخية وخلق فرص استثمارية مستدامة.

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن الفعاليات تضمنت عقد ٤ ورش عمل متخصصة تمثلت في رفع كفاءة الطاقة في محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي ويشمل المحطات الحالية والمستقبلية من خلال تقديم الدعم لتحديد المواصفات الصحيحة في المناقصات ورسم خرائط ونماذج خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS بالإضافة إلى تقليل الفاقد في شبكات المياه.

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أضاف "النجار" كما شملت الورش التوعية بفصل المخلفات من المصدر والمبادرات التي تقدم حوافز لفصل المخلفات عالي القيمة (البلاستيك _الألومونيوم) وشرح أفضل طريقة لتخطيط الاراضي الغير مخصصة في المدينة والتي تضمن أقصى قدر من المنفعة الاستثمارية والبيئية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن تنظيم تلك الورش التدريبية المتخصصة يأتي استكمالا لما قامت به مدينة ٦ أكتوبر تجاه تنفيذ خطة التحول لمدينة خضراء مستدامة ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثا وأكثر استدامة بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

حضر الورش نحو أكثر من مائة موظف تابع لأجهزة المدن الجديدة المختلفة منها المنصورة الجديدة _بني سويف الجديدة _العاشر من رمضان _سوهاج الجديدة _حدائق العاصمة -قنا_دمياط ودمياط الجديدة_برج العرب الجديدة -النوبارية الجديدة _بدر-١٥مايو_العبور- أكتوبر الجديدة -حدائق اكتوبر -الشيخ زايد والفيوم الجديدة.

كما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 1 - 2 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/ 12/ 2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/ 12/ 2023، في مواعيد محددة، وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 17/ 12/ 2023، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 31/ 12/ 2023.

وأشار " الغيطي " إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـع الثالث بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.