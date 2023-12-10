بدء مفاوضات بين إيران والسعودية لتسيير رحلات جوية مباشرة

أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي بخش، اليوم الأحد، عدم وجود أي قيود تتعلق بإطلاق رحلات طيران مباشر بين مدن إيران والمدن السعودية المختلفة، لافتًا إلى انطلاق مفاوضات، الأسبوع المقبل، لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والرياض.

إطلاق رحلات مباشرة

وقال رئيس الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "لا توجد أي قيود خاصة بإطلاق رحلات مباشرة بين مدن إيران والمدن السعودية المختلفة".



وأضاف بخش: "تنطلق مفاوضات الأسبوع المقبل لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والرياض"، مشيرًا إلى أنه "بتنسيق من جانب السفير الإيراني في الرياض، علي رضا عنايتي، عُقدت عدة اجتماعات مشتركة مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج".

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سفير جديد في طهران

وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران".

وفي 6 يونيو افتتحت طهران السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي بشكل رسمي.

استئناف العلاقات الدبلوماسية

وأعلنت الرياض وطهران في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من قطع الرياض علاقاتها مع طهران في يناير 2016 إثر اقتحام متظاهرين سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.