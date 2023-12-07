الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إيران تحذر إسرائيل من أيام مقبلة رهيبة جدا

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "المقاومة الإسلامية حماس ردت حتى الآن بقوة على عدوان الكيان الإسرائيلي".

التطورات في غزة والضفة الغربية

 وقال عبد اللهيان إنه "ناقش، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات في غزة والضفة الغربية والعدوان الجاري من قبل الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه "مع هذه الوتيرة ستكون الأيام المقبلة رهيبة جدا للكيان الإسرائيلي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

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جرائم الكيان الإسرائيلي ضد النساء والأطفال

 وأدان الجانبان "جرائم الكيان الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية"، ودعيا إلى "الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية من قبل الكيان من خلال اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي"، مشددين على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني.

وقف هجمات الكيان الإسرائيلي ضد سكان غزة

وأعرب وزيرا الخارجية الإيراني والقطري عن "دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي ضد سكان غزة، معبرين عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية كتركيز من المجتمع الدولي على طريق الحل السياسي.
 

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غزة حماس إيران الاحتلال الإسرائيلي

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