اندلاع حريق في خزانات مصفاة بشرق إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، أن النيران اندلعت في خزانات المصفاة الواقعة بمنطقة برجند الاقتصادية الخاصة شرق إيران اليوم الأحد.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إنه تم إرسال رجال الإطفاء لإخماد الحريق في المصفاة الصغيرة، حيث أمكن رؤية الدخان من على بعد عدة كيلومترات، ولم يذكر التقرير الإخباري سبب الحريق.

وفي اكتوبر الماضي ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، أن حريقا شب في مصفاة كانجان بجنوب إيران وأضافت أن شاحنات إطفاء توجهت للموقع لإخماد الحريق.

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وقبل ذلك ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز.

وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.