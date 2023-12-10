نموت وتحيا مصر.. وفاة ناخب أثناء إدلائه بصوته داخل لجنة بالدقهلية.. قاضٍ يخرج من لجنته لمساعدة ناخب من ذوي الهمم ببني سويف.. والشرطة والشعب في خدمة الوطن بالقاهرة (فيديو)

قرر الشعب أن يحدد مصيره بنفسه من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ورصدت “فيتو” في أول أيام الانتخابات مشاهد عديدة في حب مصر، وجسد أهم مشهد اليوم الأحد مبدأ “الموت في حب مصر” الذي أصبح حقيقة على أرض الواقع.

وفاة ناخب أثناء الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية داخل لجنة بالدقهلية

في مشهد حزين، لقى ناخب مصرعه داخل لجنة انتخابية أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في لجنة داخل لجنة كفر بهوت مركز نبروه وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعدما تم نقله إلى مستشفى نبروه المركزي.

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وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوفاة ناخب في أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بقرية كفر بهوت.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة المدعو صابر توفيق، 55 عاما، مقيم بمركز نبروه في أثناء الإدلاء بصوته فى لجنة كفر بهوت التابعة لمركز نبروه في أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وأكد مصدر طبي، أن حالة الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية حاولت التعامل مع الحالة وإنقاذها إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى نبروه المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة سيدة بضيق تنفس نتيجة تدافع الجمهور داخل لجنة انتخابية بمدينة نصر

وأصيبت سيدة في العقد الخامس بضيق تنفس أثناء تدافع الجمهور للإدلاء بصوتهن الانتخابي بالانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة المعتز بالله نتيجة تدافع الجمهور داخل اللجنة التي كانت شديدة الازدحام.

وعززت هيئة الإسعاف بـ٣ سيارات لنقل المصابة وإسعاف الآخرين وتم نقل المصابة لأقرب مستشفي ولقيت مصرعها عند وصولها استقبال المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

قاضٍ يخرج من لجنته لمساعدة ناخب من ذوي الهمم ببني سويف

وفي مشهد إنساني خرج المستشار أحمد عبد الجواد رئيس اللجنة الفرعية رقم 5 بقرية أبو سليم بمركز بني سويف لمعاق لا يستطيع الصعود إلى لجنته واستخدم القانون المخول لرؤساء اللجان بمساعدة ذوي الاحتياجات في اختيار مرشحهم الرئاسي.

وقال أحمد عثمان من ذوي الاحتياجات الخاصة أنه جاء متحديا كل الظروف لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي وفر له حياة كريمة ومعاش تكافل وناشد عثمان الجميع النزول في العرس الانتخابي لتحديد مستقبل مصر.

لأول مرة، التصويت بطريقة برايل للمكفوفين فى انتخابات الرئاسة ببني سويف

وشهدت لجان انتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، في يومها الأول، تطبيق التصويت بطريقة برايل للمكفوفين، لأول مرة تطبيق فى الاستحقاقات الانتخابية المصرية.

وأكد المستشار أحمد عبد الجواد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة رقم 3 بمركز بني سويف: أن اللجنة العليا للإنتخابات لأول مرة تطبق طريقة برايل لفاقدي البصر وأضاف رئيس اللجنة أن القانون يسمح له أن يقوم باختيار المرشح الرئاسي في بطاقة الاقتراع لأي فاقد للبصر لا يستطيع أن يستخدم طريقة برايل.



الشرطة تساعد كبار السن والحالات الإنسانية فى الإدلاء بأصواتهم فى القاهرة

“الشرطة في خدمة الشعب ” والشرطة والشعب في خدمة الوطن"، حيث قدمت أجهزة الأمن بالقاهرة، المساعدات لعدد من كبار السن والحالات الإنسانية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى لفتة إنسانية.

كما حرصت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على تعيين الخدمات الميدانية لمرور فى محيط اللجان الانتخابية لمتابعة الحالة الأمنية فضلا عن تكثيف الجهود الأمنية لمساعدة الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم.

المزمار والطبل البلدي يخطف الأنظار أمام لجان الانتخابات الرئاسية بزفتى

وخطف المزمار والطبل البلدي، الأنظار في الساعة الأولى لفتح باب التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 أمام لجان مركز زفتي بمحافظة الغربية وتحديدا أمام لجنة معهد فتيات زفتى الديني.