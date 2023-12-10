بعد بتر قدم المخرج أحمد البدري، نجوم ومشاهير حققوا النجاح بأقدام مبتورة وأطراف صناعية

أحمد البدري، سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد انتشار خبر بتر قدم المخرج أحمد البدري، الذي قدم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة منها أفلام أنا مش معاهم، وعمر وسلمى ٢، وغش الزوجية وغيرها من الأعمال الفنية المتميزة.

ويتلقى المخرج الشهير العلاج حاليًا بمستشفى ناصر في منطقة الساحل، وهو حاليًا في غيبوبة تامة بعدما خضع لعملية بتر القدم وفقًا لتصريحات أحد أفراد عائلته.

وأحمد البدري ليس الوحيد الذي تعرض لمثل هذا الأمر، بل سبقه عدد من الفنانين والمشاهير الذين تعرضت أطرافهم للبتر، وتمكنوا من تحقيق النجاح، ومن أبرز هؤلاء الفنانين والمشاهير في مصر وعلى مستوى العالم:

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شريف دسوقي

يعتبر الفنان شريف دسوقي من أبرز الفنانين والمشاهير الذين عانوا من بتر القدم ولم تتوقف حياتهم الفنية، حيث أنه وبالرغم من بتر ساقه إلا أنه واصل نجاحه وقام بتركيب طرف صناعي، وشارك في عدة أعمال فنية بعدها منها على سبيل المثال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي مع يحيى الفخراني، وفيلم ع الزيرو مع الفنان محمد رمضان وغيرها.

باولا أنطونيني

باولا أنطونيني هي عارضة أزياء برازيلية فقدت ساقها إِثر حادث سيارة أليم عام ٢٠١٤، وبالتأكيد شهدت حياتها بعد الحادث الكثير من الصعاب، وتملكها الإحباط بعد توقف حياتها ومسيرتها المهنية إلا أنها عادت من جديد واستعانت بطرف صناعي وتعتبر بالرغم من كل هذا واحدة من أبرز المؤثرين في عالم الموضة على موقع تبادل الصور إنستجرام.

توتي فيلدز

تعد توتي فيلدز، الفنانة الأمريكية الشهيرة في فترة الستينيات والسبعينيات من أبرز من فقدوا القدم ولكنهم واصلوا النجاح، حيث أنها كانت فنانة ناجحة ومتميزة ولكن بسبب مشكلات صحية اضطرت لبتر الساق اليسرى ولكن هذا لم يمنعها من مواصلة نجاحها.

إيمي مولينز

إيمي مولينز هي عداءة وممثلة وكذلك وناشطة أمريكية حققت إيمي إنجازات عديدة في عالم العدو حيث أنها كانت تلعب قفز طويل وجري سريع، وذلك بالرغم من أنها ولدت بحالة صحية أدت إلى بتر ساقيها وهي تستعين بأطراف صناعية.

وكانت مولينز مثلت الولايات المتحدة الأمريكية في ألعاب بارالمبية صيفية عام ١٩٩٦، وبدأت عام ١٩٩٩ حياتها المهنية في عالم عرض الأزياء، ودخلت عالم التمثيل في ٢٠٢٢ وشاركت بأفلام Young Ones وUnsane وIn Stereo وغيرها من الأعمال الفنية ولا تزال تحقق النجاح.