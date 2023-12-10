بعد بتر قدمه، أحزان في حياة المخرج أحمد البدري

تصدر اسم المخرج القدير أحمد البدري، صاحب الـ ٦٣ عاما، مؤشرات بحث جوجل عربيا، ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب إعلانه عن بتر قدمه خلال الساعات الماضية.

بتر قدم أحمد البدري

يتواجد أحمد البدري حاليا في مستشفى معهد ناصر بمنطقة الساحل، في غيبوبة عقب خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وذلك حسبما ذكر شقيق زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، تم بتر قدمه وهو في غيبوبة سكر ومتواجد في معهد ناصر.

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أحزان في حياة أحمد البدري

ولم تكن تلك هى المرة الأولى الذي يعاني بها أحمد البدري.. إذ مكث بمنزله فترة طويلة بعد حالة الركود التي يعانيها الفن بشكل عام، حيث إنه ظل يعمل ويحضر لأكثر من عمل سينمائي، إلا أنها كلها توقفت لخوف المنتجين من الأزمات الاقتصادية التي تتخبط بها مصر فى الفترة الحالية.. مما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية.. وكان آخر أعماله المخرج "مهمة فى فيلم قديم" الذى قامت ببطولته الفنانة فيفى عبده، وإدوارد، وضياء الميرغنى.. وبالمسرح، كان آخرها “أهلا يارمضان”، مع الفنان محمد رمضان عام ٢٠١٦.

كما كان قد تحدث البدري عن خيانات الوسط الفني، واستشهد بخلافه مع الفنان تامر حسني، وأكد أن تامر حسني رفض أن يخرج الجزء الثالث من فيلم عمر وسلمى، وأتى بالمخرج محمد سامي بدلًا منه.

أعلى إيراد في السينما المصرية

وقال المخرج أحمد البدري حينها: إحنا نجحنا مع بعض، في 2009 و2010 أخدنا أعلى إيراد في السينما المصرية في عمر وسلمى 2، ورفض إني أعمل معاه الجزء الثالث من عمر وسلمى، عشان فكر جديد وبحجة أني كنت مش بسمع الكلام، وبأصر على اللي كنت عايز أعمله، والحمد لله إن على الشاشة كنت بعمل لك حاجة كويسة.

وعن أحوال الفن وما يعانيه اليوم، قال البدري: الهرم دلوقتي اتقلب، المخرج بقى درجة تالتة والنجم بقى هو الدرجة الأولى، وهو اللي بيجيب الكاست والمخرج ومدير التصوير ومهندس الديكور.

يشار إلى أن أحمد البدري هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم بعدها تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985.

في البدايات، شارك كممثل في عدة أعمال مثل (صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة)، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفردًا لأول مرة من خلال فيلم (غاوي حب) عام 2005، ثم فيلم (لخمة راس) في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها (كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية).