الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس متهم بسرقة سيارة ومساومة مالكها نظير إعادتها بالقاهرة

حبس متهم بسرقة سيارة،فيتو
حبس متهم بسرقة سيارة،فيتو

 أمرت النيابة العامة بحبس متهم بـ سرقة سيارة ومساومة مالكها نظير إعادتها في منطقة الوايلي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

مساومة مالك سيارة لإعادتها                                                                 

 تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (مالك كافية - مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته أثناء توقفها أمام المحل بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالي لإعادة السيارة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس.

Advertisements

القبض علي المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (شريحة الهاتف المُستخدمة في عملية المُساومة - صورة تحقيق شخصية "غير خاصة به" - بطاقة تحقيق شخصية "غير خاصة به".

اعتراف المتهم بالسرقة 

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجني عليه برغبته في العمل لديه بالمطعم الخاص به وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه وتمكنه من الاستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيء النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية")،ضُبط بحوزة المتهم، السيارة وأكد أقوال المتهم الأول، وأضاف بتحصله على صورة وبطاقة الرقم القومي المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

txt

سقوط تشكيل عصابى سرق 22 منزلا بالغربية وآخر نهب أبواب المقابر بالشرقية

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.


 

منطقة الوايلى معلومات جنائية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الوايلي النيابة العامة حبس متهم الوايلي

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم (فيديو وصور)

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

في كمين محكم.. كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية وتقتل 6 من بينهم ضابط

الأهلي رابعا، مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في صدارة التصنيف الدولي للأندية

رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حازم إمام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد ضرورة مشاركة الشباب (صور)

رفع اسم الناشط زياد العليمي من قائمة الإرهابيين

الأرصاد تكشف حالة طقس الغد ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

مريض قلب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية من داخل سيارة إسعاف في الأقصر (فيديو)

مارك روفالو يكشف حقيقة إنتاج فيلم خاص بشخصية HULK

أحدهم أراد البقاء بمصر، رومانيا تجلي 9 أشخاص من مواطنيها في غزة

أعراض النزلة المعوية، أسبابها وأسرع طرق العلاج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

منحتها واشنطن لإسرائيل وتعتمد على تفتيت المتفجر.. تعرف على قدرات قذائف ميركافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بنقص الأمان والحماية

الإفتاء توضح حكم الصلاة بـ الجوانتي لشدة البرد

تفسير حلم الصقر في المنام وعلاقته بالسفر والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية