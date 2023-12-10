حبس متهم بسرقة سيارة ومساومة مالكها نظير إعادتها بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بـ سرقة سيارة ومساومة مالكها نظير إعادتها في منطقة الوايلي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

مساومة مالك سيارة لإعادتها

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (مالك كافية - مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته أثناء توقفها أمام المحل بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالي لإعادة السيارة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس.

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القبض علي المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (شريحة الهاتف المُستخدمة في عملية المُساومة - صورة تحقيق شخصية "غير خاصة به" - بطاقة تحقيق شخصية "غير خاصة به".

اعتراف المتهم بالسرقة

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجني عليه برغبته في العمل لديه بالمطعم الخاص به وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه وتمكنه من الاستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيء النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية")،ضُبط بحوزة المتهم، السيارة وأكد أقوال المتهم الأول، وأضاف بتحصله على صورة وبطاقة الرقم القومي المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.



