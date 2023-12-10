بنك مصر يقدم باقة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

بنك مصر، انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، بمناسبة "اليوم العالمي لذوي الهمم" تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 الي 15 ديسمبر 2023، ويأتي ذلك إيمانًا منه بأهمية تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

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منتجات بنك مصر

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة " اليوم العالمي لذوي الهمم " ومنها؛ فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، بالإضافة الي استرداد 20% من الحركة المالية الأولي عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

بطاقة ميزة المدفوعة

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا "ميزة "، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا "TEENS" مجانًا لمن هم أقل من 16 عامًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا وذلك للعملاء من سن 16 عامًا إلى 21 عامًا دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفوري BM card مجانًا، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عامًا إلى 35 عامًا مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجانًا، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك، هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها؛ الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

وقام بنك مصر بإطلاق برنامج " الممكن " لتيسير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة " ذوي الهمم "على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية كونهم أشخاصًا فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم،في اطار مساهمة البنك في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ويُقدم من خلال البرنامج حسابين توفير بالبنك تحت مسمي " حساب توفير الممكن ذو العائد المميز " والموجود بكافة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية و"حساب توفير الممكن الاستثماري ذو العائد المميز " والموجود بشبكة فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية "كنانة" واللذان يتميزا بوجود عائد 1٪ أعلي من أعلي عائد لحسابات التوفير الأخرى ببنك مصر، هذا مع اصدار بطاقة الخصم الفوري مجانا للتعامل على الحساب من خلال آلات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية وكذلك إمكانية استخدامها في المنافذ التجارية، وبالإضافة الي الحصول على إعفاءات وتخفيضات من بعض المصاريف الخاصة لمنتجات القروض / التمويلات الإسلامية

بنك مصر، فيتو

ويتم من خلال برنامج "الممكن" تيسير حصول العملاء من" ذوي الهمم " على الخدمات والمنتجات المصرفية بما يدعم الشمول المالي، وقد وصلت عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم الي نحو 226 فرع في مختلف محافظات الجمهورية متوفر بها ( رامب او خدمه كرسي كهربائي متحرك )، وذلك لتوفير سبل الراحة اللازمة لهم.

كما قام بنك مصر بالتوسع في اتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الهمم ممن يعانوا من الصعوبات الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر، وقد وصل عدد الماكينات المجهزة لنحو 209 ماكينة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة، كما تم العمل على اتاحة ما يصل لنحو 1547 ماكينة صراف آلي مخصصة لذوي الهمم والامكانيات المميزة من المكفوفين وضعاف البصر، كما يقوم البنك بتوفير العديد من التيسيرات المختلفة لذوي الهمم، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات أو الخدمات البنكية حيث يقوم البنك

تدريجيًا بشرح خدماته من خلال لغة الإشارة للتسهيل على ذوي الهمم ممن يعانون من الإعاقة السمعية كما يوفر البنك في كثير من الأحيان شرح صوتي للمنتجات لمن يعانون من الإعاقة البصرية وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر، هذا بالإضافة الى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل اسرع دون انتظار.

كما تضمن برنامج "الممكن" خدمة العملاء من الصم والبكم وضعاف السمع وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الاشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار " شاور" وذلك بنحو 490 فرع من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولي وجاري استكمال باقي الفروع، هذا بالإضافة الى وجود كوادر وظيفية مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع عملائنا من ذوي الهمم في نحو 321 فرع من فروع مصرفنا في مختلف محافظات الجمهورية.

بنك مصر، فيتو

ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته بما يخدم ويلبي كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع وتقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات كافة العملاء، ويعمل البنك على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العملاء من ذوي الهمم والامكانيات المميزة بما يمنحهم تجربة مصرفية متميزة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة التي تحث علي تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة لتلك الفئة من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع؛ بما يساعدهم علي الوصول إلى مستوى حياة أفضل وتحقيقا للشمول المالي.