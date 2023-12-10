50 ألف جنيه الحد الأقصى للحوالة من الخارج في بنك مصر

قال بنك مصر إنه يمكن للعملاء إضافة الحوالات الواردة من الخارج إلي بطاقة ميزة المدفوع مقدما إذا توافر بالحوالة الواردة ( الرقم القومي للمستفيد - الحوالة بالجنية المصري - بحد اقصى 50 ألف جم ).

ويتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تحويل مبالغ مالية على فيزا كارد بنك مصر مرتبات من الخارج.

وفي السياق أوضح مسئولون بنك مصر أنه يمكن قبول التحويلات لصالح بطاقة ميزة المرتبات القطاع الخاص فقط.

وأضاف مسئولون بنك مصر يتم القبول للقطاع الخاص فقط ويمكن للعملاء استلام التحويل في صورة حوالة اسمية من داخل الفرع عن طريق التحويل من الخارج علي الرقم القومي والاسم رباعي بالإضافة إلى رقم الهاتف وعلي السويفت كود الخاص ببنك مصر BMISEGCXXXX.

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تنشيط الحساب الراكد

ومن جانب آخر، حدد مسئولين ببنك مصر طرق تنشيط الحساب الراكد للعملاء في البنك، وهي تلك الحسابات التي مر عليها عام دون تنفيذ أي عمليات مصرفية على الحساب سواء كان سحبا أو إيداعا.

وقال بنك مصر: إنه يتم تنشيط الحساب الراكد من خلال الفرع عن طريق عملية سحب من على الشباك من داخل أي فرع من فروع بنك مصر، وفي حالة إجراء ذلك بالفعل فيمكن السحب باستخدام البطاقة الخاصة بالعميل بشكل طبيعي من خلال ماكينات الـ ATM.

وأضاف بنك مصر أنه للتأكد من حالة الحساب حاليًا يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر إحدى الوسائل الواردة على الرابط هنا.

كما يمكن للعملاء التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر أو 19888 (202+)، من خارج مصر على مدار الأسبوع.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني عادل، أنه في حالة عدم إجراء أية معاملة على حسابات العميل لفترة عام، يعتبر الحساب "راكد"، ويتطلب تفعيله تحديث بيانات العميل بشخصه، وذلك حماية لحسابات عملاء القطاع المصرفي، وتنفيذا لقواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال، وهو إجراء مصرفي مطبق منذ عشرات السنين ومنفذ في كل دول العالم وليس مستحدثا.



وأضاف، أن الهدف منه حماية أرصدة العملاء من أي سوء استغلال، وليس غل يد العميل عن أرصدته، وإجراءات تفعيل الحساب لا تستغرق وقتًا طويلًا