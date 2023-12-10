الأحد 10 ديسمبر 2023
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مستقبل وطن: المشاركة بالانتخابات الرئاسية يعكس الرغبة في الحفاظ على مقدرات مصر

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية،فيتو

عبر حزب مستقبل وطن، عن فخره واعتزازه بالمشهد الحضاري المشرف الذي أظهر المصريون للعالم أجمع، واستجابتهم للمشاركة في مسيرات حاشدة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولي، وقبل فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية

وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس إدارك المصريين للتحديثات المحدقة بالبلاد ورغبتهم في الحفاظ علي مقدرات وطنهم ومكتسبات السنوات الماضية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما تبعث، برسالة واضحة للعالم بأسره أن المصريين شعب واعي متحضر يدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

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مشهد ديمقراطي في الانتهابات الرئاسية

ودعا مستقبل وطن جموع المصريين لمواصلة تسطير المشهد الديمقراطي والادلاء بأسصواتهم خلال أيام التصويت الثلاث 10،11،12، ديسمبر الجاري.

تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

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يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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