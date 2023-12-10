أول بيان لـ "التنسيقية": إقبال كثيف في معظم المحافظات ولا يوجد مخالفات انتخابية مؤثرة حتى الآن

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية ويبلغ عدده نحو قرابة ٢٠ ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى يغطون كافة اللجان على مستوى ال ٢٧ محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت التنسيقية في بيانها: رصد متابعينا كثافة الإقبال في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية وانتظام سير العملية الانتخابية دون أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

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وقد فتحت جميع اللجان في موعدها، باستثناءات طفيفة تأخر بها فتح بعض اللجان ولمدد زمنية محدودة تترواح من عشر دقائق إلى نصف ساعة، ثم انتظم سير العملية الانتخابية، مع توافر ساتر يدلي الناخب خلفه بصوته دون إطلاع أحد عليه، وتوافر الحبر الفسفوري في كل اللجان، ودون حدوث أي توجيه للناخب باختيار أي مرشح.

وتُجرى عملية الانتخاب على ٣ أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في ١١ ألف و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:

-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسي يتابعون الانتخابات

-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابع

- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ ألف و٣٤٠ متابع

- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابع

- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفي وإعلامي

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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