رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، بالإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمقر لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، مشددا على أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن نجاح العملية الانتخابية يعكس بجلاء مدى وعي الشعب المصري ومدى حرص الدولة المصرية على تعزيز دعائم الديموقراطية.



ووجه رئيس هيئة النيابة الإدارية كلمة لأعضاء النيابة الإدارية المنتدبين للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهام رسالتهم السامية في الإشراف على العملية الانتخابية، وتوفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية ليدلي المواطنين بأصواتهم في مناخ من الحرية والشفافية والنزاهة، ليكونوا كالعهد بهم خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.

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ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.