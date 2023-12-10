في أول أيام الانتخابات الرئاسية، مشاركة واسعة للعاملين وطلاب جامعة جنوب الوادي (صور)

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انه منذ الساعات الاولى لليوم الانتخابي الاول في انتخابات الرئاسة 2024 شاركت جموع من منسوبي الجامعة في العملية الانتخابية في مختلف المقار الانتخابية وتابع رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة بقنا لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك والتنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة.

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واشاد رئيس الجامعة بالروح الايجابية لمنسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري والطلاب مشيرا ان الجامعة استعدت للمشاركة منذ اعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية انطلاقا من المسئولية الوطنية للجامعة في دعم الدولة المصرية في مسيرتها نحو الاستقرار والتنمية

وقام رئيس الجامعة بزيارة لجان المغتربين بمدرسة قنا الرسمية للغات بحضور اللواء اشرف الداودي محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء هيئة التدريس ومشاركة واسعة من طلاب جامعة جنوب الوادي من مختلف الكليات

وقام بمتابعة مشاركة طلاب الجامعة في اللجان الانتخابية بمدرسة الامل للصم وضعاف السمع بمنطقة المساكن

و اكد رئيس الجامعة ان هذه التجربة تمنح الفرصة للطلاب لممارسة حقهم الدستوري بنزاهة واهمية هذه التجربة في تنمية المعارف وتطوير الخبرات مشيرا ان الجامعة تقوم بدورها في اطار من الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي ورصد الدروس المستفادة.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.