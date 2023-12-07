المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشارك فى فعاليات معرض فوود أفريكا 2023

يشارك المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى فعاليات الدورة الثامنة لمعرض " فوود أفريكا " التى تنعقد فى 12 إلى 14 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية - القاهرة الجديدة، برعاية وزارتى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، بمشاركة 900 عارض محلى ودولى و500 مشترى دولى من 32 دولة حول العالم، وهو الحدث الأكبر والأضخم في عالم المنتجات والتقنيات في قطاع الأغذية والمشروبات.

انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمعرض " فوود أفريكا " 12

وتشهد مصر واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، حي تنطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي تنظمه كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

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ويعقد هذا المعرض بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل أحد معارض إنترباك العالمية والذي يعقد للمرة الرابعة على التوالى بمصر تحت مسمى"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض " تمور أفريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجي وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والإمارات والسودان والمغرب والأردن إلى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة وأسوان.

وأوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لـ كونسبت أن الإقبال الكبير من كبرى الشركات الغذائية المحلية والدولية للمشاركة فى فعاليات معرض "فوود أفريكا" في دورته لعام 2023 يعكس المكانة الدولية المتميزة التى يحظى بها المعرض كواحد من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظي به الدول الإفريقية باعتبارها من الاسواق الواعدة في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن دورة هذا العام تشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى حوالى 900 شركة تمثل 32 دولة ومن أبرزهم الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وأسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا والكويت وتونس والأردن.

ولفتت إلى أن هناك إقبالا دوليا كبيرا للمشاركة في فعاليات المعرض لهذا العام والذي يقام على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تشارك 13 دولة بأجنحة وطنية، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترى دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية و50% منهم من قارة إفريقيا.

وأضافت قابيل أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد أكثر من عشرة جلسات بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف للتحاور حول النظرة المستقبلية لـ صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية مع التركيز على الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتصنيع الزراعى وأثره على زيادة الصادرات وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وحلول التعبئة الصديقة للبيئة، فضلًا عن جلسات خاصة حول مستقبل تصدير الحاصلات الزراعية من خضراوات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية وتمور وكذا تطور صناعة الأسماك في مصر وفرص نمو هذا القطاع ودور الجهات المانحة ومنظمات تنمية ودعم الأعمال الموجهة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وبصفة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض أطر ونظم التجارة الحديثة مقارنة بالتجارة الالكترونية بالإضافة إلى جناح رائدات الأعمال والذى يبرز أهم المشروعات التى تديرها سيدة بالقطاع.

ولفتت أيضا إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديرى للطباعة والتغليف - وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل التجارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى.

وأشادت قابيل أيضا بالدور الإيجابي لشركاء التنمية فى إطلاق هذه الدورة من المعرض وهم المعونة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والمعونة الألمانية ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والسفارة الكندية والسفارة السويسرية.

جدير بالذكر أن عددًا من الهيئات والجهات الحكومية ستشارك فى فعاليات المعرض ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعي وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.