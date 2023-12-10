الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية بالأسمرات (صور)

الانتخابات الرئاسية،فيتو
الانتخابات الرئاسية،فيتو

الانتخابات الرئاسية، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لجنة مدرسة تحيا مصر ١ بحي الاسمرات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسيةوالتي بدء فيها التصويت صباح اليوم وتستمر لمدة ٣ ايام.

حيث تم التأكد من انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا و إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن  .

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الانتخابات الرئاسية


وكان قد أدلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى.

وأكد محافظ القاهرة ان غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة  للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٢٣٦٧٦١ ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية داخل ٤٤٤ مركز انتخابي بالإضافة إلى ٥٨ لجنة للوافدين،  مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات.


وأكد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى  إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية 


وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

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الانتخابات الرئاسية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة حى الاسمرات خالد عبد العال محافظ القاهرة

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