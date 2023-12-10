وزير الزراعة يدعو فلاحي ومزارعي مصر للمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري

أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وعقب الإدلاء بصوته "القصير" دعا الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة

وأشاد وزير الزراعة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

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وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وحق دستورى مطالبا الجميع التحلى الإيجابية والمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطي للجمهورية الجديدة حتى تظهر مصر بالصورة التى تستحقها أمام العالم مشيرا إلى أن مستقبل الدولة المصرية يرسمه وعي وارادة الشعب المصري العظيم

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.