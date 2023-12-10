الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

عبد الباسط حمودة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بـ دار السلام (صور)

عبد الباسط حمود يدلى
عبد الباسط حمود يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية،فيتو

أدلى المطرب الشعبى عبد الباسط حموده بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل مدرسة أحمد عرابى فى دار السلام.

كما احتشدت المئات من السيدات للإدلاء بأصواتهن فى دار السلام وسط تواجد أمنى مكثف لرجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة.

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كما توافد المواطنين على التجمع الاول  للإدلاء بأصواتهم فى  مدرسة هدى شعراوى

 

من جانبه صرح مصدر أمنى،  تجهيز قوافل أمنية وخدمات مرورية، مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية؛ للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.

 

وأضاف المصدر صباح اليوم الأحد، مع انطلاق التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

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الانتخابات الرئاسية عبد الباسط حمودة مديرية أمن القاهرة لانتخابات الرئاسية

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