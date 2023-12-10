ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على لص لسرقة السيارات ومساومة أصحابها فى الوايلى.



تلقى قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك كافيه - مقيم بدائرة القسم) بسرقـــة سيارته حال توقفها أمام المحل بدائرة القسم، وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالى لإعادة السيارة.



و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس).



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (شريحة الهاتف المُستخدمة فى عملية المُساومــة - صورة تحقيق شخصية "غير خاصة به" - بطاقة تحقيق شخصية "غير خاصة به").

وبمواجهتـــه إعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجنى عليه برغبته فى العمل لديه بالمطعم الخاص به وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه وتمكنه من الاستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيهــا بالبيع لدى عميله "سىء النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية") ضُبط وبحوزته السيارة وأكد أقوال المتهم الأول، وأضاف بتحصله على صورة وبطاقة الرقم القومى المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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