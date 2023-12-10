الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

حكيم يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة معهد الفتيات بمصر الجديدة (فيديو وصور)

حكيم يدلى بصوته فى
حكيم يدلى بصوته فى الأنتخابات الرئاسية بلجنة معهد الفتيات

 أدلى المطرب الشعبى حكيم  بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة معهد الفتيات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

 واستعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م، التي بدأت اليوم الأحد  لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.


وبدأت صباح اليوم الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

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 بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية

وفى سياق آخر،أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل المستشار أحمد بنداري، رصد غرفة العمليات كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة الأولى للتصويت، مشيرًا إلى أن كافة مراكز الاقتراع واللجان الفرعية للانتخابات انتظمت في العمل باستقبال الناخبين.


وقال المستشار أحمد بنداري، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن غرفة العمليات المركزية عقدت اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية والذين يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية لانتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت.


وأكد رؤساء اللجان أن 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية هي إجمالي اللجان الفرعية، منتظمة حاليًا في عملها، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت في منطقة العياط بمحافظة الجيزة لجنة رقم 44 وذلك بسبب الموقع الجغرافي.

 

وأضاف أن لجان الوافدين والمغتربين بالمحافظات، تشهد الإقبال الكثيف والأكبر في مختلف محافظات الجمهورية منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية.
 

 

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