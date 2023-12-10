كبير المستشرقين الروس في ختام زيارته لمصر: حصلت علي جرعة من السعادة

عاد إلى موسكو الكسي فاسيلييف، كبير المستشرقين الروس والمبعوث الشخصي للرئيس الروسى لمدة 30 عاما بعد انتهاء زيارته للقاهرة التي جاءت بدعوة من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

وعلق مبعوث الرئيس الروسي على زيارته للقاهرة بقوله لقد حصلت علي جرعة من السعادة لهذه الزيارة الهامة التى انتظرتها طوال 5 سنوات.

وقدم فاسيلييف الشكر لجمعية الخريجين على توجية الدعوة وتكريمه بدرع الجمعية بحضور الدكتور فتحي طوغان الأمين العام و الدكتورة سامية توفيق عضو مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية.

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واعرب عن امتنانه للسفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو لاستقباله بمقر السفارة بالقاهرة، مشيرا الي سعادته باللقاء الذى تم في المجلس المصرى للتعاون الخارجي الذى يضم نخبة من المفكرين والشخصيات البارزة، وقدم الشكر لرئيس المجلس محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق وللسفير عزت سعد مدير المجلس وسفير مصر السابق في موسكو.



وعلق فاسيلييف بقوله اغادر مصر الحبيبه التى لدى بها ذكريات منذ كنت طالبا بجامعة القاهرة على امل العودة قريبا.



من جانبه اشار شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ان زيارة البروفيسور فاسيلييف حظيت بإهتمام كبير فى الدوائر السياسية والثقافية بالقاهرة لما يتمتع به من تاريخ عظيم ومؤثر في العلاقات بين البلدين.

واشار جاد الذى رافق فاسيلييف في اغلب جولاته ان ضيف مصر الكبير يعتبر مصر وطنه الثانى وتحرك بحب شديد تجاة الاماكن والاسماء حيث زار منزل صديقه القديم الراحل الصحفي الكبير محمد سيد احمد والتقى بزوجته مقدما لها الزهور، كما تذكر اكثر من مرة صديقه الكبير الكاتب الصحفى الراحل جمال الغيطاني وخاصة عندما مررنا بجوار منزله، كما طلب فاسيلييف التجول فى سوق سليمان جوهر وشراء الفاكهة حيث كان يتردد عليه ايام ما كان طالبا في الستينيات .

كما أبدي الضيف اعجابه بكم المنشأت التى بنيت في السنوات الاخيرة والتى اضافت لمعالم القاهرة الكثيرمن الجمال، وكانت مفاجأة فاسيلييف انه قرر اضافة فصلين جديدين لكتابه مصر والمصريون واعادة اصداره في القاهرة .