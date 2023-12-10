الهيئة الوطنية تصدر 4 قرارات جديدة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49 (تابع)، الصادر في 7 ديسمبر 2023، 4 قرارات للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تشكيل لجان سير متابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024.

قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 33 لسنة 2023، بتشكيل لجان متابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024، بشأن تشكيل لجان لمتابعة سـير الانتخابـات الرئاسـية ٢٠٢٤ بالمحافظـات برئاسـة رؤساء المحاكم الابتدائية وعضوية السادة القـضاة والمستـشارين أعـضاء الجهـات والهيئات القضائية، وذلك على النحو الوارد بالكشوف المرفقة.



-قرار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 34 لسنة 2023، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ فى الانتخابات الرئاسية 2024، بندب كل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكـشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء وأعضاء للجان العامة ولجـان الحفـظ فـى الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها داخـل جمهوريـة مـصر العربيـة أيـام الأحـد والإثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر.

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ندب رؤساء اللجان والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 35 لسنة 2023، بندب رؤساء اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024. بندب كل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكـشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء للجان الفرعية والفرز فى الانتخابـات الرئاسـية 2024، المقرر إجراؤها داخل جمهورية مـصر العربيـة أيـام الأحـد والإثنـين والثلاثـاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر.



-قرار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 36 لسنة 2023، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية 2023، تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى المواعيد المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الـساعة 9 مـساء بالتوقيت المحلى، تتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الرابعـة مـساء، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد.

يخوض انتخابات الرئاسة 4 مرشحين

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.