السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية تتابع تجهيز لجان التصويت للانتخابات الرئاسية (صور)

جانب من تجهيز المقار
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو

 تابعت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، الاستعدادات النهائية وأعمال تجهيز اللجان والمقار الانتخابية وذلك قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر لها أن تنطلق غد الأحد.  
 

تعرف على أماكن لجان الوافدين في محافظة الإسماعيلية

تعرف على عدد اللجان الانتخابية بالانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية


المتابعة والمرور على تجهيز اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية 

ومن جانبه أجرى اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية، جولة على عدد من المقار الانتخابية واللجان، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن رفع حالة الاستعداد وتجهيز المقرات الانتخابية.

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جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو

جاهزية لجان المدارس  

وتم تفقد عدد من المدارس التي توجد بها مقرات انتخابية وهي مقرات مدرسة الشهيد جواد حسنى، ومدرسة الزهور ومدرسة، وخالد بن الوليد بحى ثالث وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية لحسن تأدية العملية الانتخابية على أكمل وجه.  

جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو

وحدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والمهام المنوطة بها.  

ووفقا للقانون تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بما يأتي:

1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها. 

جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح. 

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.  

جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها. 

جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو
جانب من تجهيز المقار الانتخابية، فيتو

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

مادة (7)

تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. 

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