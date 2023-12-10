انعقاد دائم لغرفتي عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية

في إطار المتابعة والرصد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتخابات الرئاسية، وفي إطار استكمال عمل غرفتي العمليات المركزية والاعلامية بالتنسيقية، أكدت التنسيقية انعقادها الدائم لمتابعة تصويت المصريين في الداخل والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام من اليوم الأحد وحتي الثلاثاء، وذلك بعد الزخم الكبير في عملية تصويت المصريين في الخارج الاسبوع الماضى.

و تعمل التنسيقية في الغرفتين على إصدار تقارير على مدار اليوم لمتابعة العملية الانتخابية، كما تقوم عبر أعضائها بمتابعة اللجان في كافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الغرف المركزية الرسمية على مستوى الدولة.

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وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

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