كراسي متحركة ووسائل الإطفاء، تجهيزات المقار الانتخابية في الشرقية (صور)

الانتخابات الرئاسية 2024, تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل عدد من اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمدارس (الحناوي الابتدائية - عمر الفاروق الرسميه للغات - عمر مكرم الابتدائية - الزقازيق الثانوية بنات -السادات الثانوية بنات - السادات الإعدادية بنات - الزقازيق الثانوية الزراعية - احمد وحيد الرسميه للغات - الصالة المغطاة) بمدينة الزقازيق.

الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية

وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية وجاهزيتها لاستقبال الإنتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها اليوم الأحد والمستمرة على مدار 3 أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

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اطمأن المحافظ على أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الانتخابية وتوفير كرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم لمساعدتهم للوصول إلى اللجنه للإدلاء بأصواتهم، وكذا مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية والتأكد من توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربي وتحديد أماكن دخول وخروج الناخبين للجان، مشددًا علي ضرورة توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري ولائق.

الإستعدادات النهائية لإستقبال الإنتخابات الرئاسية،فيتو

أكد المحافظ أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإرسال رسالة لدول العالم ان مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال المحافظ،اننا في مرحله دقيقه تتطلب منا جميعًا ممارسه حقنا الدستوري، لافتًا إلي أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني مايدفعه للنزول والادلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

أوضح محافظ الشرقية أن هناك مرور دوري من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على كافة اللجان الانتخابية قبل وخلال أيام الإنتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة اولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك رفع الإشغالات من الميادين العامة ومحيط اللجان الإنتخابية للتسهيل على المواطنين والوصول للجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

الإستعدادات النهائية لإستقبال الإنتخابات الرئاسية،فيتو

أضاف محافظ الشرقية أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بكافه المراكز والمديريات والمرافق الخدمية والإنتهاء من تجهيز 980 مقر إنتخابي يستوعب 1016 لجنه فرعية لإستقبال 4 مليون و699 الف و932 ناخب وناخبه من أبناء المحافظه للإدلاء بأصواتهم والمشاركه في الانتخابات الرئاسية.

رافق المحافظ في الجولة رئيس مركز الزقازيق ورئيسي حيي اول وثاني وعدد من القيادات الأمنية.



خطة التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية

من جانبه عقد الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية والتي ستعقد ابتداء من غدا الأحد القادم لمدة ثلاثة أيام متتالية، والتي تتضمن تقديم الخدمة العلاجية والوقائية والإسعافية.

الإستعدادات النهائية لإستقبال الإنتخابات الرئاسية،فيتو

قام وكيل الوزارة بنقل توجيهات الدكتورخالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان، لمديري الإدارات الصحية والمستشفيات، لتنفيذ خطة التأمين الطبي، ووضع خطة العمل خلال الأيام المقبلة، وآليات تنفيذ خطة رفع درجة الاستعداد القصوى أثناء الانتخابات الرئاسية، وآليات متابعة الخدمات الطبية المقدمة بمحيط اللجان الانتخابية.

أكد الدكتورهشام مسعود علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، بوضع خطة مرورمكثفة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، من خلال الفرق الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، موجهًا أيضًا بالتواجد الفعلي للمدير المناوب، ولفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، وسهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل منشأة طبية، والعمل علي نمو معدل مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.

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