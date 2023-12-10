الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

كراسي متحركة ووسائل الإطفاء، تجهيزات المقار الانتخابية في الشرقية (صور)

تجهيزات المقار الانتخابية
تجهيزات المقار الانتخابية في الشرقية،فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024, تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل عدد من اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمدارس (الحناوي الابتدائية - عمر الفاروق الرسميه للغات - عمر مكرم الابتدائية - الزقازيق الثانوية بنات -السادات الثانوية بنات - السادات الإعدادية بنات - الزقازيق الثانوية الزراعية - احمد وحيد الرسميه للغات - الصالة المغطاة) بمدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن استعدادا للانتخابات الرئاسية

الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية

وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية وجاهزيتها لاستقبال الإنتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها اليوم الأحد والمستمرة على مدار 3 أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

Advertisements

اطمأن المحافظ على أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الانتخابية وتوفير كرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم  لمساعدتهم للوصول إلى اللجنه للإدلاء بأصواتهم، وكذا مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية والتأكد من توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربي وتحديد أماكن دخول وخروج الناخبين للجان، مشددًا علي ضرورة توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري ولائق.

الإستعدادات النهائية لإستقبال الإنتخابات الرئاسية،فيتو

أكد المحافظ أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإرسال رسالة لدول العالم ان مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال المحافظ،اننا في مرحله دقيقه تتطلب منا جميعًا ممارسه حقنا الدستوري، لافتًا إلي أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني مايدفعه للنزول والادلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

 

أوضح محافظ الشرقية أن هناك مرور دوري من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على كافة اللجان الانتخابية قبل وخلال أيام الإنتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة اولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك رفع الإشغالات من الميادين العامة ومحيط اللجان الإنتخابية للتسهيل على المواطنين والوصول للجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

الإستعدادات النهائية لإستقبال الإنتخابات الرئاسية،فيتو

أضاف محافظ الشرقية أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بكافه المراكز والمديريات والمرافق الخدمية والإنتهاء من تجهيز 980 مقر إنتخابي يستوعب 1016  لجنه فرعية لإستقبال 4 مليون و699 الف و932 ناخب وناخبه من أبناء المحافظه للإدلاء بأصواتهم والمشاركه في الانتخابات الرئاسية.

رافق المحافظ في الجولة رئيس مركز الزقازيق ورئيسي حيي اول وثاني وعدد من القيادات الأمنية.
 

خطة التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية

 

من جانبه عقد الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية والتي ستعقد ابتداء من غدا الأحد القادم لمدة ثلاثة أيام متتالية، والتي تتضمن تقديم الخدمة العلاجية والوقائية والإسعافية.

الإستعدادات النهائية لإستقبال الإنتخابات الرئاسية،فيتو

قام وكيل الوزارة بنقل توجيهات الدكتورخالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان، لمديري الإدارات الصحية والمستشفيات، لتنفيذ خطة التأمين الطبي، ووضع خطة العمل خلال الأيام المقبلة، وآليات تنفيذ خطة رفع درجة الاستعداد القصوى أثناء الانتخابات الرئاسية، وآليات متابعة الخدمات الطبية المقدمة بمحيط اللجان الانتخابية.

أكد الدكتورهشام مسعود علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، بوضع خطة مرورمكثفة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، من خلال الفرق الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، موجهًا أيضًا بالتواجد الفعلي للمدير المناوب، ولفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، وسهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل منشأة طبية، والعمل علي نمو معدل مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتخابات الرئاسية في الشرقية الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة الشرقية الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللجان الانتخابية بالشرقية اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن 140 رهينة في غزة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الكونفدرالية، وفد من سفارة مصر بالجزائر يرحب ببعثة فيوتشر

اعرف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالدرن، وما الأعراض؟

دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بترو أتليتكو

جامعة جنوب الوادى تدرس فتح برنامج تعليمى للناطقين بغير العربية

صامويل إيتو وأحمد حسن على رأس ضيوف حفل الكاف للأفضل بأفريقيا

الأكثر قراءة

احتشاد المواطنين أمام اللجان في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالقاهرة (صور)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

نشرة الأخبار، انطلاق انتخابات الرئاسة، مقتل 5 ضباط وجنود بينهم ابن شقيقة رئيس الأركان، السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس

تفاصيل وعائد حساب وفر من بنك القاهرة

3 ملايين و25 ألف ناخب لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة بسوهاج (صور)

50 ألف جنيه الحد الأقصى للحوالة من الخارج في بنك مصر

طوارئ في السكك الحديدية لنقل الناخبين والمشرفين على انتخابات الرئاسة

Advertisements

منوعات

المزيد

خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

نجا بمعجزة من حرب عصابات، قاتل محترف يطلق النار على لاعب كرة دولي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

الأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد مياه رئيسي لقطعة أرض بالمدن الجديدة

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية