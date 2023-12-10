الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

إقبال كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية بالبحيرة (صور)

اللجان الإنتخابية
اللجان الإنتخابية بمحافظة البحيرة، فيتو

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة البحيرة ازدحاما شديدا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.


 

 

اللجان الإنتخابية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
 

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

 

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحتإشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

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الانتخابات الرئاسية 2024

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.


 

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفيةمحلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنياتالمتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.
 

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًاللضوابط الدستورية والقانونية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعةصباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.


 

اللجان الإنتخابية بمحافظة البحيرة، فيتو
اللجان الإنتخابية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلاببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

 

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

 

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

 

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.


 

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.


 

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.


 

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنةبذلك.


 

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.


 

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.


 

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.


 

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.


 

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

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