وكيل صحة البحيرة يتفقد مبنى الغسيل الكلوي الجديد بأبو حمص (صور)

قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، هاني جميعة، بجولة تفقدية بمبنى الغسيل الكلوي الجديد البديل لوحدة الغسيل الكلوي، بمستشفى الدكتور حمدي الطباخ بأبو حمص، حيث تفقد المكان من حيث البنية التحتية، كما أوصى ببعض التعديلات حفاظًا على خط سير المرضى، الأمر الذي يضمن الراحة التامة لمرضى الغسيل الكلوي.

وكيل صحة البحيرة يتفقد مبنى الغسيل الكلوى الجديد بأبوحمص، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتفقد مبنى الغسيل الكلوى الجديد بأبوحمص، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتفقد مبنى الغسيل الكلوى الجديد بأبوحمص، فيتو

كما قام أيضا بتفقد المكان البديل لبنك الدم وتأكد من كافة الإجراءات المتخذة، وشدد على ضرورة تذليل كافة العقبات وسرعة الانتهاء من الإجراءات لتفعيل الخدمة فى المكان البديل.

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مخازن الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى

وأيضا تفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي وبنك الدم، وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.





وكيل صحة البحيرة يتفقد مبنى الغسيل الكلوى الجديد بأبوحمص، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتفقد مبنى الغسيل الكلوى الجديد بأبوحمص، فيتو

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة استعدادا لأي طوارئ خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

