موعد مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر بالكونفدرالية والقناة الناقلة

الكونفدرالية، يدخل فريق مودرن فيوتشر مواجهه عبة للغاية عندما يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الاولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة

الكونفدرالية، يحل مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة اليوم الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الاولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة عبر قنوات بي إن سبورتس HD6 القطرية الناقل الحصري للبطولة

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مباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر

يسعي فريق مودرن فيوتشر الي العودة الي القاهرة بنقاط اللقاء الثلاث وخطف صدارة المجموعة الاولي من إتحاد العاصمة الجزائري التي يحتلها بفارق الاهداف.

مهمة فيوتشر لن تكون سهلة امام بطل الجزائر الذي يلعب علي ارضه ووسط جماهيره

أحمد امتياز يدير تحكيميًا مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري

الكونفدرالية، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

اتحاد العاصمة

قائمة فيوتشر برحلة الجزائر

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف.

فيوتشر بالازرق واتحاد العاصمة بالأحمر

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي مودرن فيوتشر اللون الأزرق كاملًا، ويرتدي الحارس اللون الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق اتحاد العاصمة القميص الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس مرماه اللون الرصاصي كاملًا.

الكونفدرالية، يستعد فريق فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الأحد في صراع المجموعة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وننشر ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف لصالح بطل الجزائر.

1- اتحاد العاصمة 6 نقاط

2- فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال الليبي 0

4- سوبر سبورت 0

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفيوتشر (1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)

غيابات فيوتشر

ويفتقد فريق مودرن فيوتشر لثلاثة لاعبين من قائمته خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بدور المجموعات البطولة الكونفدرالية.

ويفتقد فيوتشر الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.

وتم استبعاد ناصر ماهر لتوقيع عقوبة عليه بسبب تخليه عن رحلة الفريق إلي ليبيا قبل بمواجهة الهلال الليبي دون إذن.

وتأجلت مباراة مودرن فيوتشر والمصري والتي كان من المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.