الإثنين 27 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد تألقه في ليلة الدموع 2، انتعاشة فنية لرامي صبري بحفلتين خلال ديسمبر

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

يبدو أن المطرب رامي صبري في حالة انتعاشة فنية، حيث يستعد خلال شهر ديسمبر المقبل لإحياء حفلتين غنائيتين بعد مشاركته في حفل ليلة الدموع 2 والذي أقيم في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

تفاصيل حفلات رامي صبري الجديدة 

ويستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي جديد في الرياض، ومن المقرر إقامته يوم 15 ديسمبر المقبل.

كما يستعد رامي صبري أيضا لإحياء حفل آخر في أبو ظبي وذلك يوم 9 ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبير.

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وكان قد شارك رامي صبري في حفل ليلة الدموع 2، والذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم 17 نوفمبر وشهد حضورا كبير. 

وخلال الحفل فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور السعودي بتقديم ديو خاص مع رامي صبري، حيث إن الثنائي قدما أغنية “حبيبي الأولاني” وسط تفاعل كبير من الجمهور

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