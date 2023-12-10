نجا بمعجزة من حرب عصابات، قاتل محترف يطلق النار على لاعب كرة دولي
كشفت وسائل إعلام أن إيلومبي مبويو، اللاعب الدولي البلجيكي السابق، نجا من عملية اغتيال، يوم الأربعاء الماضي، بعدما فتح قاتل محترف النار عليه وعلى أصدقائه الذين كان برفقتهم، في عملية وصفتها وسائل الإعلام بأنها تسوية بين عصابات المخدرات المتنافسة.
إلى ذلك، قالت "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: اقترب القاتل المحترف من مجموعة من الأصدقاء، كان من ضمنهم مبويو، وأطلق عدة طلقات نارية عليهم، وأصيب اللاعب البلجيكي في ذراعه.
القضية تتعلق بتجار المخدرات
ووفق وسائل الإعلام البلجيكية، فإن القضية تتعلق بتجار المخدرات، وزعمت التقارير أن اللاعب لم يكن متورطا في هذا الأمر، إلا أن أحد أصدقائه كان الهدف الرئيسي للقاتل الذي أطلق النار عليهم.
مبويو "36 عاما" يلعب حاليا في فريق إكسلسيور فيرتون، في دوري الهواة البلجيكي، وعندما كان لاعبا في صفوف جينيك عام 2012 تم ضمه إلى المنتخب البلجيكي الأول، حيث لعب 32 دقيقة.
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