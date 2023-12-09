الاستعلام عن حالة 5 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص في المرج

طلبت نيابة شرق القاهرة الاستعلام عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص، بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج، تمهيدا للاستماع لأقوالهم والوقوف علي اسباب وملابسات الحادث وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية ان 5 أشخاص أصيبوا في الحادث،وتم نقلهم إلى مستشفى السلام،وجارى الاستعلام عن حالتهم وبيان عما اذا كانت حالتهم تسمح للاستماع لأقوالهم ام لا.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ«ميكروباص» في شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتها ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.



تصادم عكس الاتجاه

تبين من خلال الفحص تصادم سيارة ملاكي أثناء سير عكس الاتجاه، ما أدى إلى تصادم بسيارة «ميكروباص» في الطريق، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وتتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.



ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئية.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة؛ فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.