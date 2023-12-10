وقت نمو ضرس العقل، ومتى يحتاج إلى الخلع؟

تحدث ضروس العقل عندما تنحصر أضراسك الثالثة جزئيًا أو كليًا في اللثة أو عظم الفك وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدد من مشاكل صحة الفم، بما في ذلك العدوى وتسوس الأسنان وأمراض اللثة، وغالبًا ما يوصى بالإزالة الجراحية كعلاج لضرس العقل المنطمر.

ضرس العقل، فيتو

ما هي أضراس العقل المنطمرة؟

ضروس العقل - والتي تسمى أيضًا الأضراس الثالثة - هي المجموعة الأخيرة من الأسنان التي تنمو وعادةً ما تبرز (تخترق اللثة) بين سن 17 و25 عامًا وفي بعض الأحيان، تظهر ضروس العقل بالتوافق مع الأسنان الأخرى ولا تظهر تسبب أي مشكلات وفي أحيان أخرى، تصبح محاصرة جزئيًا أو كليًا في اللثة أو عظم الفك ويشار إلى هذا باسم الانحشار ويمكن أن تسبب ضروس العقل المنطمرة مجموعة متنوعة من مشاكل صحة الفم، بما في ذلك التجاويف وأمراض اللثة والعدوى.

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أعراض ضرس العقل المنطمر

في بعض الأحيان، لا تسبب ضروس العقل المنطمرة أي مشكلات ملحوظة وفي أحيان أخرى، قد تتطور الأعراض فجأة أو تدريجيا مع مرور الوقت وتشمل علامات ضروس العقل المنطمرة ما يلي:

ألم أو تورم في الفك أو الوجه.

اللثة الحمراء أو المنتفخة أو النازفة.

طعم سيئ في الفم.

رائحة الفم الكريهة.

صعوبة في فتح الفم على طول الطريق.

ما الذي يسبب ضرس العقل المنطمر؟

عادة ما تتأثر ضروس العقل عندما لا يكون لدى الفك مساحة كافية لاستيعاب الأسنان وفي بعض الأحيان، قد ينفجر السن بزاوية خاطئة، مما قد يؤدي إلى انحشاره.

علاج ضروس العقل المنطمرة

إذا كانت الأسنان المنطمرة تسبب الألم أو العدوى أو غيرها من أضرار الأسنان، فيُنصح عادةً بإزالة ضرس العقل ويوصي العديد من أطباء الأسنان بإجراء جراحة الفم كإجراء وقائي لتقليل مخاطر حدوث مشاكل في المستقبل.

على الرغم من صعوبة إزالة ضرس العقل المنطمر بشكل عام، إلا أن العملية ليست بالضرورة أكثر مؤلمة حيث يقوم طبيب الأسنان أو جراح الفم بتخدير الفم لإدارة أي إزعاج بعد العملية الجراحية.

ما هي مخاطر ومضاعفات إزالة ضرس العقل؟

مثل أي إجراء جراحي، فإن إزالة ضرس العقل تأتي مع بعض المخاطر والمضاعفات المحتملة، بما في ذلك:

تجويفات في الفم، يحدث هذا عندما يتم إزاحة جلطة الدم الناتجة عن الجراحة من مقبس أسنانك قبل الأوان، مما يؤدي إلى كشف العظام.

عدوى، في بعض الأحيان يمكن أن تنحصر البكتيريا أو الطعام أو الحطام (قطع النفايات) في مقبس الأسنان، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، ويمكن لطبيب الأسنان أو جراح الفم أن يصف المضادات الحيوية لعلاج عدوى الفم.

الأضرار التي لحقت الهياكل المجاورة، في بعض الأحيان يمكن أن تتضرر الأعصاب أو عظم الفك أو الجيوب الأنفية أو الأسنان الأخرى أثناء إزالة ضرس العقل، وتقلل التقنيات الجراحية المتقدمة من خطر هذه الإصابات، ولكن لا يزال من الممكن حدوثها، وقد تكون إجراءات جراحة الفم الإضافية ضرورية لمعالجة هذا النوع من الضرر.

خلع ضرس العقل، فيتو

الأنواع المختلفة لضرس العقل المنطمر

توجد أربعة أنواع من ضروس العقل المنطمرة، ويتطابق كل نوع مع موضع السن:

إن انحشار الميسيال هو النوع الأكثر شيوعًا، ويحدث ذلك عندما يكون ضرس العقل مائلًا نحو مقدمة فمك.

ويحدث الانحشار البعيد، وهو النوع الأكثر ندرة، عندما يكون ضرس العقل مائلًا نحو الجزء الخلفي من فمك.

ويحدث الانحشار العمودي عندما يكون ضرس العقل في الموضع الصحيح للبزوغ، ولكنه لا يزال محصورًا أسفل لثتك.

يحدث الانحشار الأفقي عندما يكون ضرس العقل مستلقيًا بشكل كامل على جانبه، محصورًا أسفل اللثة وغالبًا ما تكون ضروس العقل المنطمرة أفقيًا مؤلمة لأنها تضع ضغطًا زائدًا على الأسنان الموجودة أمامها.