الأحد 10 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

اعرف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالدرن، وما الأعراض؟

مرض الدرن، فيتو
مرض الدرن، فيتو

السل هو عدوى معدية تهاجم عادةً الرئتين ويمكن أن ينتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الدماغ والعمود الفقري ويسببها نوع من البكتيريا يُسمى المتفطرة السلية، ويقتل الدرن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام.

ويكون الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز وغيرهم ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالدرن لأن أجسامهم تواجه صعوبة أكبر في مكافحة البكتيريا.

الدرن، فيتو

أعراض مرض الدرن

الدرن الكامن ليس له أعراض، ويمكن لاختبار الجلد أو الدم معرفة ما إذا كنت مصابًا به، وتشمل أعراض الدرن النشط في الرئتين ما يلي:

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السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع

ألم صدر

سعال الدم

الشعور بالتعب طوال الوقت

تعرق ليلي

قشعريرة

حمى

فقدان الشهية

فقدان الوزن

وعندما يكون مرض الدرن خارج الرئتين، وقد يعاني من نفس الأعراض بالإضافة إلى الألم بالقرب من المنطقة المصابة.

قد تبدو أعراض السل مختلفة عند المراهقين والأطفال والرضع، وتتشابه أعراض المراهقين مع أعراض البالغين، وقد يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و12 عامًا من فقدان الوزن والحمى التي لا تزول، ويمكن للأطفال:

كن غير نشط أو تحرك ببطء

لديهم انتفاخ في البقعة الناعمة على رؤوسهم

صعب الإرضاء للغاية

التقيؤ أو مواجهة صعوبة في التغذية

 

أسباب مرض الدرن

وتنتشر بكتيريا الدرن عبر الهواء، تمامًا مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا ولا يمكنك الإصابة بالسل إلا إذا كنت على اتصال بأشخاص مصابين به وفقًا لموقع “webmd” الطبي.

وعندما يسعل شخص مصاب بالسل، أو يعطس، فإنه يطلق قطرات صغيرة تحتوي على الجراثيم، وإذا تنفست هذه الجراثيم، فمن الممكن أن تصاب بالمرض.  

وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السل النشط في الرئتين أو الحلق هم أكثر عرضة لنقل العدوى للآخرين، ولا يمكن عادةً نشر مرض الدرن إذا كنت مصابًا به في مناطق أخرى من الجسم.

من المرجح أن ينتشر من زملاء العمل أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين تقضي معهم الكثير من الوقت في الداخل.

لا تزدهر جراثيم الدرن على الأسطح، ولا يمكنك الحصول عليه من:

تصافح بالايدي

تقبيل

تقاسم الطعام أو الشراب

مشاركة ملاءات السرير أو المناشف أو فرشاة الأسنان

كراسي المرحاض

 

عوامل خطر الإصابة بالدرن

الدرن، فيتو

أنت أكثر عرضة للإصابة بالسل إذا:

يعاني صديق أو زميل في العمل أو أحد أفراد العائلة من مرض السل النشط.

تعيش أو سافرت إلى منطقة ينتشر فيها مرض السل، مثل روسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

تعمل أو تعيش في مستشفى أو دار رعاية.

عامل رعاية صحية للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسل.

مدخن.

أكثر عرضة للإصابة بالسل النشط إذا كان لديك:

فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

السكري

أمراض الكلى الخطيرة

سرطان الرأس أو الرقبة

انخفاض وزن الجسم وسوء التغذية

او استعمل:

علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي

أدوية زراعة الأعضاء

أدوية معينة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون والصدفية

يكون الرضع والأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بالدرن النشط لأن أجهزتهم المناعية لم تتشكل بشكل كامل، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والمراهقون والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر هم الأكثر عرضة للإصابة بالسل النشط.

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