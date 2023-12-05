محافظة الشرقية تستعد لاستقبال 4.6 مليون ناخب بالانتخابات الرئاسية

تشهد محافظة الشرقية استعدادات مكثفة لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، المقررعقدها في الداخل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري، حيث تكثف الأجهزة التنفيذية طبقا لتوجيهات الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقارالانتخابية بالمحافظة وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة لضمان سيرعملية الاقتراع في هدوء ويسروالعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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تجهيز 980 مركز انتخابي و1016 لجنة فرعية



وتستمر الجولات والاجتماعات من قبل المسؤولون في محافظة الشرقية من أجل تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي وإنهاء جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بماراثون الانتخابات الرئاسية، والمقررعقدها في 980 مركز انتخابي و1016 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و699 ألف و932 ناخب من مواطني المحافظة الى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

تجهيز المقار الانتخابية بالشرقية استعدادا لانتخابات الرئاسة،فيتو



تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط المقرات





أكدت محافظة الشرقية رفع درجة التأهب والجاهزية بكل المقرات الانتخابية لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق وذلك بتوجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق لرفع كفاءة محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والتعديات والسيارات المتهالكة بمحيط المقرات الانتخابية وفي الطرق المؤدية إليها والتأكد من تسوية وتمهيد الطرق المؤدية للمقرات الانتخابية علاوة على رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة.

تجهيز المقار الانتخابية بالشرقية استعدادا لانتخابات الرئاسة،فيتو



توفير كل سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة



أشارت المحافظة إلى أنه جارتوفير كل التجهيزات للمقارالانتخابية والخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وذلك بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وتوفيرمقاعد وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبارالسن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

إعداد مخطط لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالمحافظة





أكدت محافظة الشرقية أنه جارمراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالشرقية والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وانتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي مشيرة إلى أنه جار اعداد مخطط من قبل الادارة العامة للمرور لتوفيرالسيولة المرورية بمحيط اللجان.

تجهيز المقار الانتخابية بالشرقية استعدادا لانتخابات الرئاسة،فيتو



توفير سيارة اسعاف مجهزة أمام كل مقر انتخابي



وأوضحت المحافظة أنه سيتم توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى أمام كل مقر انتخابي بانتخابات الرئاسة 2024 على أن يتم توفير طبيب أومسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ طوال فترة الانتخابات الرئاسية مشيرة أن محافظ الشرقية وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافي من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان.

تجهيز المقار الانتخابية بالشرقية استعدادا لانتخابات الرئاسة،فيتو



من جانبه اكد محافظ الشرقية علي أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكدًا ضرورة تقديم عرس ديموقراطي يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية والنهوض بالوطن الغالي مصر.

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