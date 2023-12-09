السبت 09 ديسمبر 2023
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سياسة

منتصر عمران: مخطط تهجير الفلسطينيين ليس جديدا ومصر تتعرض لضغوط غير مبسوقة

استهداف المدنيين
استهداف المدنيين عرض مستمر، فيتو

قال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شؤون حقوق الإنسان، إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقف بكل قوة ضد التهجير القسري للفلسطينيين سواء على المستوى القيادي أو الحكومي أو البرلماني والشعبي، موضحا أن مصر تتعرض لضغوط غير مسبوقة في هذا الملف. 

 

التهجير القسري خط أحمر لـ مصر

وأوضح أن الرئيس السيسي يعتبر التهجير القسري خط أحمر بالنسبة لمصر، لافتًا إلى أن المخطط ليس جديدًا على إسرائيل، بل يعود إلى عام ١٩٥٦، مؤكدًا أن العدوان الثلاثي آنذاك كان وسيلة ضغط على الرئيس جمال عبد الناصر لقبول التهجير.

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واستكمل: تكررت الخطة في وثيقة مسربة من المخابرات البريطانية منذ عام ١٩٦٧ وحتى عام ١٩٧٢ وايضا تم عرضها أيضا على الرئيس مبارك والذي رفضها بشدة ولكن جميع محاولات إسرائيل وحلفائها الغربيين باءت بالفشل.

 

أسباب دفع الفلسطينيين إلى الحدود المصرية 

واختتم كلامه قائلًا: المحاولة الراهنة للتهجير القسري، والتي أعلنت عنها هذه المرة إسرائيل رسميًّا، وعبر قادتها في الإعلام العالمي تهدف إلى دفع أهل غزة بالنزوح إلى الحدود المصرية عبر ضربهم بقوتها الجوية والبرية جنوب غزة بكثافة مع أنها أعلنتها منطقة آمنة، من أجل الهرب إلى الحدود المصرية والضغط على المصريين للقبول بالتهجير.  

 

تدمير الوحدات السكنية في غزة

وكان وزير الأشغال العامة الفلسطيني، محمد زيارة، قال إن أكثر من 25٪ من المناطق الحضرية في قطاع ‎غزة مسحت بالكامل عن الخريطة، جراء العدوان الإسرائيلي المدمر.

 

وأكد الوزير الفلسطيني: أن ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية دُمرت بدرجات متفاوتة، في حين تم تدمير أكثر من 30% من البنية التحتية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 

دعم أمريكا للعدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحيتها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس. 

 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17700 والجرحى إلى 48780 منذ  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


من ناحية أخرى خرج مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، اليوم السبت عن الخدمة كليًّا وفق ما أكد أحد الأطباء.

 

مستشفى العودة خرج عن الخدمة

وقال عدنان راضي رئيس قسم الولادة وأحد المحاصرين داخل  مستشفى العودة، إن "الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر المشفى من جميع النواحي ولا تبعد سوى 50 مترًا عن الباب الرئيسي".


وأضاف أن "كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى تقوم القناصة الإسرائيلية المنتشرة على أسطح البنايات المجاورة للمشفى بتصفيته وقتله على الفور".


وأشار إلى أن المستشفى خرج منذ الأمس تمامًا عن الخدمة لاستحالة وصول الجرحى إليه أو خروج الإسعافات لانتشالهم من الشوارع وتقديم الخدمة العلاجية، فضلًا عن عدم توفر المستلزمات الطبية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمشفى.

 

وبين الطبيب أن "المستشفى يحتوي على أكثر من 200 شخص ما بين كوادر طبية وجرحى بحالات خطرة فضلًا عن وجود جثث لقتلى لم نستطع دفنهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي لكل من يتحرك من أبواب المباني من قبل القناصة".

 

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