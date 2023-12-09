السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أهمها الأكل غير مطبوخ، أسباب وأعراض الإصابة بالسالمونيلا

السالمونيلا، فيتو
السالمونيلا، فيتو

السالمونيلا هي عدوى ببكتيريا السالمونيلا، التي تسبب الإسهال والحمى وآلامًا في المعدة، وعادةً ما تختفي السالمونيلا من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة.

 

من الأكثر عرضة للإصابة بالسالمونيلا؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالسالمونيلا، ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو المرض الخطير اعتمادًا على العمر والظروف المعيشية وبعض الأمراض والأدوية.

السالمونيلا، فيتو

أنت في خطر متزايد للإصابة بالسالمونيلا إذا كنت:

تعيش أو تعمل بالقرب من الحيوانات المعرضة للخطر، وهذا يشمل الدجاج والبط والسلاحف والسحالي.

 

Advertisements

تناول مضادات الحموضة أو تناولت المضادات الحيوية مؤخرًا، وتقلل هذه الأدوية من دفاع الجسم ضد السالمونيلا وتسهل الإصابة بالمرض.

العيش مع مرض التهاب الأمعاء (IBD)، الأضرار الناجمة عن مرض التهاب الأمعاء (IBD) تجعل من السهل الإصابة بالعدوى.

تحت سن 5.

أنت أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير نتيجة عدوى السالمونيلا إذا كنت:

يزيد عمرك على 65 عامًا أو أقل من 12 شهرًا.

كنت تعاني من ضعف في جهاز المناعة (بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي أو أمراض أو أدوية أخرى).

كنت تعاني من مرض الخلايا المنجلية، يعرضك مرض فقر الدم المنجلي لخطر الإصابة بالتهاب العظم والنقي، وهو أحد المضاعفات النادرة للسالمونيلا.

 

ما هي أعراض التسمم بالسالمونيلا؟

تظهر أعراض السالمونيلا في أي مكان خلال فترة تتراوح بين بضع ساعات إلى بضعة أيام بعد التعرض لبكتيريا السالمونيلا، وتؤثر أعراض السالمونيلا على المعدة والأمعاء (الجهاز الهضمي) وتشمل:

الإسهال (أحيانًا دموي).

الحمى.

آلام في المعدة أو تشنجات.

استفراغ وغثيان.

صداع.

عندما تكون مصابًا بالسالمونيلا، يكون برازك عادةً سيلانًا وقد تضطر إلى التبرز كثيرًا، وقد يكون فيه دم.

 

ما الذي يسبب السالمونيلا؟

يحدث التسمم بالسالمونيلا بسبب بكتيريا السالمونيلا، وعندما تدخل بكتيريا السالمونيلا إلى الجسم أكثر مما تستطيع تدميره، تصاب بعدوى تسبب الحمى والإسهال ومشاكل أخرى في المعدة (الجهاز الهضمي).

تعيش بكتيريا السالمونيلا في أمعاء الأشخاص والحيوانات، ولكن الأشياء التي نأكلها ونشربها ونلمسها يمكن أيضًا أن تكون ملوثة، بما في ذلك:

البيض النيئ وقشر البيض.

اللحوم الحمراء النيئة والمأكولات البحرية والدواجن.

فواكه وخضراوات.

الحليب أو الجبن غير المبستر.

المياه غير المعالجة.

فراء وريش وقشور وجلد وبراز الحيوانات والأماكن التي تعيش فيها.

الأسطح المحيطة بشخص مصاب ببكتيريا السالمونيلا.

الطعام غير المطبوخة، فيتو

كيف تصاب بالسالمونيلا؟

الطريقة الأكثر شيوعًا للحصول على السالمونيلا هي من خلال الطعام غير المطبوخ جيدًا أو إعداد طعام غير مناسب، على سبيل المثال:

تناول اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض غير المطبوخة أو غير المطبوخة جيدًا.

تناول الفواكه والخضروات الملوثة.

شرب الماء الملوث أو الحليب غير المبستر.

عدم غسل اليدين أثناء تحضير الطعام وتناوله.

ويمكن أيضًا الحصول على السالمونيلا من الحيوانات والأشخاص المصابين ببكتيريا السالمونيلا، ويمكن أن يصاب أي حيوان تقريبًا بعدوى السالمونيلا أو يحمل بكتيريا السالمونيلا على فرائه أو ريشه أو حراشفه أو جلده، وهذا يتضمن:

البرمائيات (الضفادع والعلاجيم).

الزواحف (السلاحف والسحالي والثعابين).

الطيور (الدجاج والبط والديك الرومي والطيور البرية).

حيوانات المزرعة (الأبقار والماعز والأغنام والخنازير).

الحيوانات الأليفة (الكلاب والقطط والطيور والحيوانات الصغيرة).

كيف ينتقل مرض القلاع الفموي من الحامل إلى الجنين، وما أعراضه؟

أعراض مرض الروماتويد وطرق اكتشاف الإصابة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السالمونيلا أعراض الإصابة بالسالمونيلا الاكثر عرضة للاصابة التهاب العظم الجهاز الهضمي بكتيريا السالمونيلا سالمونيلا عدوي السالمونيلا فيروس نقص المناعة البشرية فيروس نقص المناعة فقر الدم مرض فقر الدم نقص المناعة البشرية

مواد متعلقة

الأكثر انتشارًا بين النساء والاطفال، أعراض وعلاج نقص الحديد بالدم

أعراض تسمم الحمل، الأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

هيئة الدواء تكشف طرق الحماية من مرض شلل الأطفال

منها العقم وصعوبة النمو، أعراض وأسباب خمول الغدة النخامية

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد بالتحرك العسكري ضد دولة عربية

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف مشكلة بايدن في الدعم الكامل لإسرائيل

أخبار مصر اليوم.. خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. ومعايير السيسي لاختيار طلبة كلية الشرطة

الكهرباء: إلغاء العمل بجداول تخفيف الأحمال خلال فترة الانتخابات الرئاسية

محمد إمام عن "شمس الزناتي": انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية

أمطار غزيرة ورياح، الأرصاد الجوية تكشف عن تقلبات في حالة الطقس الأسبوع الجاري (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بترو أتليتكو

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر المسلمين من التمادي في الغفلة والركون إلى الدَّعَة

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

المزيد
الجريدة الرسمية