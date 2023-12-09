أهمها الأكل غير مطبوخ، أسباب وأعراض الإصابة بالسالمونيلا

السالمونيلا هي عدوى ببكتيريا السالمونيلا، التي تسبب الإسهال والحمى وآلامًا في المعدة، وعادةً ما تختفي السالمونيلا من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة.

من الأكثر عرضة للإصابة بالسالمونيلا؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالسالمونيلا، ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو المرض الخطير اعتمادًا على العمر والظروف المعيشية وبعض الأمراض والأدوية.

السالمونيلا، فيتو

أنت في خطر متزايد للإصابة بالسالمونيلا إذا كنت:

تعيش أو تعمل بالقرب من الحيوانات المعرضة للخطر، وهذا يشمل الدجاج والبط والسلاحف والسحالي.

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تناول مضادات الحموضة أو تناولت المضادات الحيوية مؤخرًا، وتقلل هذه الأدوية من دفاع الجسم ضد السالمونيلا وتسهل الإصابة بالمرض.

العيش مع مرض التهاب الأمعاء (IBD)، الأضرار الناجمة عن مرض التهاب الأمعاء (IBD) تجعل من السهل الإصابة بالعدوى.

تحت سن 5.

أنت أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير نتيجة عدوى السالمونيلا إذا كنت:

يزيد عمرك على 65 عامًا أو أقل من 12 شهرًا.

كنت تعاني من ضعف في جهاز المناعة (بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي أو أمراض أو أدوية أخرى).

كنت تعاني من مرض الخلايا المنجلية، يعرضك مرض فقر الدم المنجلي لخطر الإصابة بالتهاب العظم والنقي، وهو أحد المضاعفات النادرة للسالمونيلا.

ما هي أعراض التسمم بالسالمونيلا؟

تظهر أعراض السالمونيلا في أي مكان خلال فترة تتراوح بين بضع ساعات إلى بضعة أيام بعد التعرض لبكتيريا السالمونيلا، وتؤثر أعراض السالمونيلا على المعدة والأمعاء (الجهاز الهضمي) وتشمل:

الإسهال (أحيانًا دموي).

الحمى.

آلام في المعدة أو تشنجات.

استفراغ وغثيان.

صداع.

عندما تكون مصابًا بالسالمونيلا، يكون برازك عادةً سيلانًا وقد تضطر إلى التبرز كثيرًا، وقد يكون فيه دم.

ما الذي يسبب السالمونيلا؟

يحدث التسمم بالسالمونيلا بسبب بكتيريا السالمونيلا، وعندما تدخل بكتيريا السالمونيلا إلى الجسم أكثر مما تستطيع تدميره، تصاب بعدوى تسبب الحمى والإسهال ومشاكل أخرى في المعدة (الجهاز الهضمي).

تعيش بكتيريا السالمونيلا في أمعاء الأشخاص والحيوانات، ولكن الأشياء التي نأكلها ونشربها ونلمسها يمكن أيضًا أن تكون ملوثة، بما في ذلك:

البيض النيئ وقشر البيض.

اللحوم الحمراء النيئة والمأكولات البحرية والدواجن.

فواكه وخضراوات.

الحليب أو الجبن غير المبستر.

المياه غير المعالجة.

فراء وريش وقشور وجلد وبراز الحيوانات والأماكن التي تعيش فيها.

الأسطح المحيطة بشخص مصاب ببكتيريا السالمونيلا.

الطعام غير المطبوخة، فيتو

كيف تصاب بالسالمونيلا؟

الطريقة الأكثر شيوعًا للحصول على السالمونيلا هي من خلال الطعام غير المطبوخ جيدًا أو إعداد طعام غير مناسب، على سبيل المثال:

تناول اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض غير المطبوخة أو غير المطبوخة جيدًا.

تناول الفواكه والخضروات الملوثة.

شرب الماء الملوث أو الحليب غير المبستر.

عدم غسل اليدين أثناء تحضير الطعام وتناوله.

ويمكن أيضًا الحصول على السالمونيلا من الحيوانات والأشخاص المصابين ببكتيريا السالمونيلا، ويمكن أن يصاب أي حيوان تقريبًا بعدوى السالمونيلا أو يحمل بكتيريا السالمونيلا على فرائه أو ريشه أو حراشفه أو جلده، وهذا يتضمن:

البرمائيات (الضفادع والعلاجيم).

الزواحف (السلاحف والسحالي والثعابين).

الطيور (الدجاج والبط والديك الرومي والطيور البرية).

حيوانات المزرعة (الأبقار والماعز والأغنام والخنازير).

الحيوانات الأليفة (الكلاب والقطط والطيور والحيوانات الصغيرة).