السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

حملة أمنية تصادر 43 قطعة سلاح نارى وتنفذ 346 حكما قضائيا بأسيوط

أسلحة نارية،فيتو
أسلحة نارية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملات أمنية لضبط كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بكافة دوائر أقسام ومراكز المحافظة.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 43 قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالها (19 بندقية آلية-15 بندقية خرطوش- 2طبنجة-19فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43متهما لـ31منهم معلومات جنائية")


كما ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدر ضُبط خلالها (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "البانجو وزنت  كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 346 حكم قضائى متنوع.

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وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة واخطرت النيابة العامة.

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قطاع الأمن العام مديرية أمن اسيوط النيابة العامة

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