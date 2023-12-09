سقوط 5 تجار مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف فى دمياط
واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط حملاته الأمنية لضبط حائزى الاسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية.
وأسفرت الجهود باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –7كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين-2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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