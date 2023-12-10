أسعار الجنيهات الذهب اليوم الأحد 10-12-2023

ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23800 جنيه

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 24140 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 25085 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «الجلا جولد » بسعر 24105 جنيهات

سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 24200 جنيه

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أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب من 2800 جنيه في بداية العام الجاري إلى 2200 جنيه للجرام، وبقيمة تصل إلى 600 جنيه في الجرام الواحد عيار 21 الأكثر انتشارًا ولكنها ارتفعت آخر شهرين من العام الجاري وعادت إلى الصعود من جديد بسبب الأحداث التي تجري في غزة.

وعادت الأسعار مرة أخرى للارتفاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى الآن وأصبحت معدلاتها تصل إلى 2800 جنيه للجرام مرة أخرى في الأيام الأخيرة من العام وهي أعلى قمة سعرية لجرام الذهب عيار 21.

أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، مستشار رئيس شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب كانت انخفضت بقيمة كبيرة مع الإعلان مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد من الخارج مما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق.

وأوضح مستشار شعبة التعدين باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة، إلى أن عودة المصريين من الخارج وموسم عودتهم ساهم أيضًا في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق وكذلك العائدين من موسم الحاج مما أدى إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة ما بين شهور أبريل وحتى شهر أكتوبر الماضى وقبل أن يعود للارتفاع من جديد ويصل إلى 2800 جنيه للجرام حاليًّا وفوق 2000 دولار للأونصة في البورصة العالمية.

ولفت مستشار شعبة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الذهب يحقق مكاسب سنوية فى الفترة الحالية تصل الى 25% تقريبا مما يجعله من أفضل الاستثمارات الحالية بالمقارنة بالعقارات أو الشهادات البنكية.

وأشار إلى المعدن الأصفر تشكيله مرتفع بعكس السنوات السابقة، والتي كانت تكلفة استخراج المعدن أقل مما هي عليه الآن والأسعار العالمية كانت أقل.