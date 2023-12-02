السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

إليسا تهنئ الإمارات بعيدها الوطني

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

إليسا، هنأت الفنانة اللبنانية إليسا دولة الإمارات بعيدها الوطني.

 

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “الإمارات مش مجرد بلد نزوره، هو بلد تاني لكل واحد فينا ولعائلاتنا.. بعيد الاتحاد أطيب التمنيات بالخير والبركة والعز للإمارات اللي عم تحلى وتعلا يوم عن يوم”.

 

العيد الوطني للإمارات

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، واعتمد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني للدولة، وتعميمه ليكون شعارًا رسميًا لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة، واستمد تصميم الشعار من رؤية الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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وفي السياق قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد: إلى شعب الإمارات الكريم إلى سند الوطن وقوته إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن نحن محظوظون بكم.

 

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