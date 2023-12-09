الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 15 / 12 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

إجمالي المساجد التي تم افتتاحها

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 399 مسجدًا منها 308 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023، 11421مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه.



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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا

مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب



مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد

مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد



مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

مسجد التقوى – كفر بركات - العياط

مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف



مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات

مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات



مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم



مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة

مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج



مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف القاهرة

م المسجد وعنوانه

مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة



مديرية أوقاف الوادي الجديد

م المسجد وعنوانه

مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط



مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

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