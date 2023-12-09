الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة
قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 15 / 12 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.
إجمالي المساجد التي تم افتتاحها
ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 399 مسجدًا منها 308 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023، 11421مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية
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