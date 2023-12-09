السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة

افتتاح مساجد،فيتو
افتتاح مساجد،فيتو

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله  سيتم بإذن الله تعالى افتتاح  16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 15 / 12 / 2023م، منها  12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

إجمالي المساجد التي تم افتتاحها

 ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه  399  مسجدًا منها  308 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023، 11421مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه.
 

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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
 

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
 

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
 

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
 

مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
 

مديرية أوقاف الشرقية 
م المسجد وعنوانه
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
 

مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  
 

مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
 

مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

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وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة في مشروع صكوك الأضاحي ومراكز إعداد محفظي القرآن

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وزارة الأوقاف إجمالي المساجد التي تم إفتتاحها الأوقاف مديرية اوقاف الفيوم مديرية اوقاف الدقهلية مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف البحيرة مديرية أوقاف كفر الشيخ مديرية اوقاف الشرقية

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