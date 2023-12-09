السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة في مشروع صكوك الأضاحي ومراكز إعداد محفظي القرآن

وزير الأوقاف يكرم
وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة، فيتو

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم  الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة القرآن الكريم 2023 / 2024 م  وذلك على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم اليوم السبت 9/ 12/ 2023م. 

كما كرَّم وزير الأوقاف مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة القرآن الكريم عن العام الدراسي 2023/ 2024م، وهي:
1- المركز الأول - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمديرية أوقاف الفيوم.
 

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2- المركز الثاني - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمديرية أوقاف الشرقية.
 

3- المركز الثالث - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمديرية أوقاف المنيا.


وزير الأوقاف يكرم المديريات المتميزة في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام في عام 2023م
 

وعلى هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم كرَّم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المديريات المتميزة في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف لعام 2023م، وهم:
1- مديرية أوقاف القاهرة، حيث حققت أكثر من 41 مليون جنيه، كأعلى مديرية تحصيلًا في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف.
 

2- مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث حققت 24470500 جنيه، بزيادة 2586300 جنيه عن العام الماضي.
 

3- مديرية أوقاف الدقهلية، حيث حققت 9457500 جنيه، بزيادة 1563800 جنيه عن العام الماضي.
 

4- مديرية أوقاف دمياط، حيث حققت 3805000 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.
 

5- مديرية أوقاف جنوب سيناء، حيث حققت 1209900 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

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